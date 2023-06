Daniela Crudu, apariție fierbinte la piscină. Cum arată fosta asistentă în costum de baie la scurt timp după ce a născut 

Daniela Crudu și-a surprins fanii cu apariția sa de la piscină. Cum arată tânăra mămică la scurt timp după ce a născut.

Daniela Crudu, apariție incediară la piscină | Instagram

Daniela Crudu se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta asistentă tv a devenit mămică de curând și deja a revenit la formele sale de invidiat. Într-o postare publicată în urmă cu puțin timp pe Instagram, fosta asistentă tv s-a afișat într-un sutien și o fustă mini. Nici urmă de burtică, iar sânii au ieșit imediat în evidență. Ce au observat fanii.

Daniela Crudu și-a pus fanii pe jar cu ultima fotografie postată pe internet

Daniela Crudu se află într-o vacanță în Slănic, unde se bucură din plin de vară și de soare. Devenită recent mamă, fosta asistentă tv s-a recuperat rapid după sarcină și își etalează formele de invidiat la piscină. Focoasa brunetă și-a pus un sutien minuscul care cu greu i-a acoperit sânii mari și o fustă scurtă. Însă nu vestimentația a sărit în ochii fanilor.

Internauții au observat imediat că sânii sunt mai mari decât în trecut, fapt care a născut o serie de discuții. Având în vedere că bruneta a născut de curând, unii internauți s-au gândit că sânii vedetei s-au mai mărit de la alăptat. Însă cârcotașii au criticat-o.

„Presupun că alăptezi...parca ai sânii și mai mari”, „Exagerat, pisi”, „Dacă tu ești așa micuța întreb și eu de ce ți-ai băgat așa mult?! Ca nu e ok”, „Fereasca Dumnezeu, ce ti-ai facut Cruduțo. Nu te mai recunosteam. V-au înnebunit operatiile estetice, bai nu condam pe nimeni. Da, faceti ce vreti, dar faceti bine nu rau că e pacat de frumusetea voastra”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

Superba brunetă a fost nevoită să nască mai devreme cu o lună din cauza unui eveniment neașteptat. Medicul a observat că micuța nu mai mișcă în burta mamei sale, motiv pentru care s-au luat măsuri rapide.

„Un pic mai devreme, că am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a povestit Daniela Crudu la Antena Stars.

