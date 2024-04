De ce Gică Popescu nu i-a cumpărat fiicei sale o mașină mai scumpă: „Eu am pornit cu o Dacia 1300 și eram cel mai bun fotbalist”

Gigă Popescu i-a cumpărat fiicei sale o mașină de 10.000 de euro, un cadou neobișnuit pentru o familie bogată. Întrebat de ce nu i-a dăruit un automobil mai scump, el a explicat motivul. Iată ce a declarat!

Maria Popescu, unica fiică a lui Gică Popescu, a locuit timp de trei ani de zile în Barcelona, unde în vara anului 2022 a absolvit ESADE, considerată una dintre cele mai bune facultăți de business din lume. Ulterior, Maria s-a mutat în Londra, acolo unde a urmat cursurile de master din cadrul UAL, University of the Arts London, potrivit gsp.ro.

De curând, la o scurtă revenire în România, fiica lui Gică Popescu a atras atenția, pe străzile din București, la volanul unui Fiat 500, care costă aproximativ 10.000 de euro.

Gică Popescu, despre motivul pentru care nu i-a luat mașină scumpă fiicei sale

Întrebat care este motivul pentru care nu i-a cumpărat o mașină scumpă, Gică Popescu a explicat în emisiunea „În fața ta” de la Digi 24 că își dorește să îi dea o lecție importantă fiicei sale.

„Eu, când jucam la Craiova, eram singurul jucător din provincie care juca în echipa națională și conduceam o Dacia 1300. În momentele cele mai frumoase ale mele, mă lăsa în centrul Craiovei și trebuia să o împing. Și eram cel mai bun fotbalist al anului.

Maria, fiica mea, trebuie să fie fericită că are o mașină nouă, e prima mașină pe care o conduce după ce și-a luat permisul. Eu, când am început, am pornit cu un 1300, apoi m-am dus la 1310, 1400. M-am dus afară, am făcut bani la Eindhoven și mi-am cumpărat prima mea mașină cu banii mei.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două afaceri, una împreună cu mine, și i-am promis că dintr-unul dintre business-uri, dacă merge bine, o să-și schimbe mașina. Dar să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu – că prima mașină nu poate să fie decât una ca aceasta.”, a spus Gică Popescu, citat de gsp.ro.

„Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină mai scumpă, atât timp cât nu a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună, trebuie să faci ceva, trebuie să meriți, să muncești. Eu acum am un business pe care o să-l lansăm în trei luni de zile. Din prima zi i l-am pus Mariei în brațe și i-am zis: <<Ai făcut business administration la Barcelona, una dintre cele mai bune facultăți din lume pe business, ESADE. Ai făcut exchange work la SciencesPo la Paris, facultatea unde majoritatea președinților francezi au terminat.>>

A făcut master la Londra, nu a picat niciun examen în toți acești ani, are un potențial uriaș. I-am spus: <<Ia business-ul și îți promit că din profitul pe care îl vom face aici, unu – îmi dai banii înapoi pe care i-am investit, și din ce rămâne împărțim – eu 80, tu 20, și din aia 20 îți iei mașină>>. Asta a fost deal-ul cu Maria! Dar îmi dă banii înapoi. Păi nu îi iau dobândă. Nu e un avantaj uriaș că nu îi iau dobândă?”, a mai adăugat fostul mare fotbalist, potrivit sursei citate.

Câți bani îi dădea pe lună Gică Popescu fiicei sale

Pe vremea când studia în Spania, Maria Popescu primea de la tatăl ei un buget fix de 1.000 de euro pe lună.

„Pe Maria am învățat-o, din momentul în care a fost studentă la Barcelona, avea 1.000 euro lunar. Eu îi plăteam școala, plăteam internatul unde învăța, după care și-a luat, împreună cu fata lui Adrian Ilie, în centrul Barcelonei, un apartament – au avut noroc incredibil – 2.000 euro un apartament în centrul Barcelonei, era pomană.

Deci îi plăteam chiria, îi plăteam școala, și îi dădeam 1.000 de euro pe lună, bani de cheltuială. Și câteodată îi plăteam biletele de avion, când venea acasă. În rest, a trăit cu 1.000 euro pe lună la Barcelona și Maria își drămuiește atât de bine bănuții acum.”, spunea Gică Popescu, citat de gsp.ro.