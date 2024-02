De ce Liviu Vârciu se ceartă cu vecinii săi. Actorul nu s-a mai abținut: „Oameni care au probleme, în general”

Liviu Vârciu are o pasiune pentru mașini, aspect care se pare că nu o deranjează doar pe partenera lui, Anda Călin, ci și pe vecinii săi, cu care a avut unele neînțelegeri din cauza locurilor de parcare. Iată ce afirmații a făcut prezentatorul TV!

Liviu Vârciu a fost invitat alături de Răzvan Fodor și de Cosmin Natanticu la Xtra Night Show de la Antena Stars, acolo unde a dezvăluit, printre altele, că se ceartă destul de des cu vecinii lui, din cauza pasiunii sale pentru mașini. Mai precis, oamenii i-ar fi reproșat că are prea multe mașini și că ocupă toate locurile de parcare.

Motivul pentru care Liviu Vârciu se ceartă cu vecinii săi

Liviu Vârciu și-a achiziționat în urmă cu câteva luni un nou bolid. Prezentatorul TV a precizat că are în jur de 20 de mașini și că nu are de gând să se oprească aici.

„Am 20 de mașini, în jur de 20 de mașini (...) În fața casei mele am patru mașini și în parcare, unde este un supermarket, am două mașini. Și acum ca să îi anunț pe colegii mei, pe vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme, în general, cu câte mașini are Vârciu…”, a declarat Liviu Vârciu, la Xtra Night Show de la Antena Stars, citat de Spynews.

Sătul să mai audă discuții despre mașinile sale, Liviu Vârciu se laudă că a găsit o variantă, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Mai precis, a închiriat un spațiu generos, acolo unde își va parca toate mașinile.

„De săptămâna viitoare e cu plată parcarea aia cu mașinile. Să văd unde vă mai îmbulziți. Să văd unde vă mai îmbulziți acolo. Eu am vorbit cu proprietarul și am zis că vreau să închiriez. Nu vrea să vândă locul, că îl luam, l-am închiriat.”, a mai spus Liviu Vârciu, potrivit surselor citate mai sus.

Ce pact a făcut Liviu Vârciu cu Anda Călin: „Dorm și în garaj, dorm și în mașină”

Mai în glumă, mai în serios, Liviu Vârciu recunoaște că iubita lui este deranjată de pasiunea sa pentru mașini, însă se laudă că a găsit o metodă prin care să o mulțumească.

„Am cumpărat mașina, sunt cu doamna, și am făcut un pact. Pentru fiecare mașină pe care eu o cumpăr, eu o duc într-o vacanță.”, a transmis Liviu Vârciu despre pactul pe care l-a făcut cu partenera sa, pe contul său de Instagram, potrivit romaniatv.net.

„Păi, de asta îmi ia,u și multe (n.r. – mașini) știi? Să am unde să dorm. Căci, dacă o fi să fie, cum sunt și personaj în <<Bravo, tată!>>, serialul de pe Antena 1, dorm și în garaj, dorm și în mașină. Orice pentru liniștea și dragostea doamnei, nu? Adică, dacă ea este fericită, știi cum e. <<Happy wife, happy life>>.”, spunea recent Liviu Vârciu la Antena Stars, citat de romaniatv.net.