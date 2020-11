De ce s-a crezut că Fuego e fiul Irinei Loghin. Ce relație e, de fapt, între ei

Artistul a mărturisit că doamna muzicii populare l-a influențat încă de când era copil. Mama sa biologică, Eugenia, l-ar fi botezat pe acesta după copiii Irinei Loghin.

''Mi-au pus numele Paul Ciprian, după băieții Irinei Loghin. De unde să cred eu vreodată să cânt cu Irina Loghin? Am crescut și îi spuneam lui tati dacă o să am vreodată șansa să cânt lângă doamna Loghin. După ce am devenit cunoscut am făcut primul proiect împreună'', a spus Fuego, potrivit avantaje.ro.

Colindul ''Împodobește, mamă, bradul!'' este cea mai cunoscută colaborare a celor doi.