Delia a spus tot adevarul! Jurata de la "iUmor" a dezvăluit secretul celor 8 ani de căsnicie alături de Răzvan: ”Facem ce simțim, nu ne certăm”

Întrebarea de pe buzele tuturor este legată de conexiunea dintre Delia și Răzvan, dar mai ales, secretul căsniciei frumoase și de durată pe carecei doi o au.

Recent, într-un interviu acordat, frumoasa artistă a decis să dea cărțile pe față și să spună adevărul. Jurata de la ”IUmor” a dezvăluit secretul unei relații de vis, dar mai ales, al unei căsnicii de durată. Scurt și la obiect, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată!

"Suntem… naturali. Facem ce simțim, când simțim, spontan", a spus Delia.

Pentru multe cupluri, perioada pandemiei a fost o piatră de încercare. Delia a spus cum a reușit să nu se plictisească cu soțul ei: "Totul a fost foarte bine, ne-am uitat la filme, am petrecut timp împreună, ne-am văzut cu Oana, sora mea, și Răzvan, cu copiii, cu prietenii apropiați. Având în vedere că, în rest, suntem super activi și nu reușim să petrecem timp împreună, acum a fost bine și am recuperat. Nu am avut cum să ne plictisim!"