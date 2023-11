Delia a plecat în aventura vieții sale spre vârful Everest. Imagini de senzație cu artista. Cum a apărut în ziarele din Nepal

Delia a ajuns pe prima pagină a presei a unei țări de pe alt continent. Cum a fost posibil acest lucru și ce făcut artista pentru a atrage atenția publicului și a jurnaliștilor din Nepal. Reacția ei a fost una savuroasă.

Delia, cunoscută pentru cariera sa în muzică, dar și pentru pasiunea ei de a călători în cele mai frumoase locuri din lume, a reușit din nou să atragă privirile tututor. Artista a plecat de curând într-o călătorie de-a dreptul periculoasă tocmai în Nepal.

Senzațiile tari și cele mai dure provocări o fac pe Delia să simtă că trăiește cu adevărat, și, tocmai de aceea, pentru cea mai recentă vacanță a ales o destinație de aventură într-o țară cu totul diferită.

Delia pe prima pagină a presei din Nepal

Artista a trecut de data aceasta la un alt nivel. Vizita pe care a făcut-o în Nepal, nu numai că i-a oferit multe amintiri, dar i-a dat și ocazia de a ține prima pagină a presei dintr-o țară asiatică.

Jurnaliștii nepalezi au aflat de vizita Deliei și scopul pe care aceasta îl are și nu au întârziat să anunțe internauții de această călătorie plină de provocări.

Alături de soțul ei, Delia se pregătește pentru o experiență inedită, care poate fi denumită și ca experiența vieții lor. Cei doi și-au dorit o expediție provocatoare pe Muntele Everest și imediat au trecut la fapte.

„Cântăreața româncă Delia Matache a plecat în regiunea Khumbu pentru drumeții în regiunea Everest. (...) Delia Matache, denumită simplu Delia, împreună cu partenerul ei Răzvan Munteanu vor urca în tabăra de bază de pe Everest și vor petrece câteva săptămâni în regiunea Khumbu” sunt informațiile scrise de presa nepaleză făcând referire la cuplul monden.

„Drumeția ei în regiunea Everest va atrage călători de lux în regiune (...). Cuplul a sosit în Kathmandu în această dimineață și acum sunt în drum spre Phakdim” este o altă informație care a apărut în presa din Nepal.

În momentul în care Delia a văzut că ocupă prima pagină în presa din Nepal și a citit ce a s-a scris despre expediția ei acolo, a reacționat imediat arătându-le urmăritorilor săi o imagine cu știrea.

„Mare vedetă sunt.. bueeei” a declarat Delia pe pagina ei de Instagram alături de imaginea cu știrea online ce făcea referire la ea.

Delia Matache a ales de această dată o expediție foarte grea, dar pare că nimic nu o oprește pe frumoasa blondină. Frigul și condițiile pe care le are acolo nu sunt tocmai plăcute, însă artista nu se plânge, ba din contră, se bucură de tot ce îi oferă expediția.

„Astăzi am făcut primul nostru 5000. Adică-s umflățică la față și sunt varză de la altitudine. Am urcat până la 5000 și ceva, am coborât înapoi la 4000 și apoi ne-am continuat traseul” este declarația pe care a făcut-o Delia în online fără pic pe machiaj, dar cu zâmbetul pe buze în data de 8 noiembrie 2023.