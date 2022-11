Delia, într-o ipostază rar văzută. A postat imagini cu ea pe rețelele sociale, iar fanii au reacționat imediat

Jurata de la iUmor a făcut, din nou, senzație pe Internet. Ea a postat câteva poze pe rețelele sociale, iar urmăritorii ei au reacționat imediat!

Delia, într-o ipostază rar văzută. Cum a apărut în mediul online

Cunoscuta cântăreață, în vârstă de 40 de ani, nu-și arată deloc vârsta din buletin și nu ezită să se afișeze așa cum își dorește pe rețelele sociale.

De data asta, Delia a postat câteva imagini neașteptate pe pagina sa de Instagram, unde fanii au fost în extaz. Mai exact, jurata de la iUmor a apărut într-o ținută care i-a pus în evidență atuurile, alcătuit din două piese, în nuanțe de alb și auriu.

Vedeta Antena 1 a asortat o pereche de pantofi înalți, lăsând la vedere tatuajul de pe gleznă. Ea a mai accesorizat o pereche de ochelari în aceeași nuanță de auriu, dar și inele neobișnuite.

Delia a postat imaginile din confortul de acasă, iar fanii au rămas plăcut surprinși.

„Ești SUPERBA! MINUNATA! CREATIVA! Ador!!!”, „Superba ✨💖”, „Fussstaaaaaa - lux ❤️❤️”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de fani, pe rețeaua de socializare.

Ce gest a făcut Delia, din nou, în mediul online

Cântăreața i-a împărțit pe internauți în tabere pro și contra, după ce a distribuit un mesaj conform căruia genurile feminin și masculin nu ar exista.

„Energia feminină și energia masculină sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin, iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt, nu sunt reale. Totul e o piesă de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid.

Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă să fii caring, să fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, este mesajul redistribuit de Delia, pe rețelele de socializare.

Acum o lună, vedeta și-a motivat alegerea de a nu avea copii.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi.

Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații?

Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil", a transmis cântăreața în mediul online.

