Delia, mai lipsită de inhibiții ca niciodată. Fanii au „certat-o” pentru cât de îndrăzneț s-a pozat VIDEO

Delia continuă șirul aparițiilor provocatoare în mediul online, iar de această dată, pare că fanii i-au „reproșat” că ar fi prea mult! Ce imagini a postat artista pentru a stârni o astfel de reacție. Fotografiile îndrăznețe au fost intens comentate.

Deși de cele mai multe ori Delia pare că se lovește de criticile cârcotașilor pentru stilul vestimentar ceva mai atipic, alcătuit din haine preponderent largi sau cu o tușă de extravaganță, artista tot nu îi poate mulțumi nici atunci când renunță la acestea!

Recent, Delia a publicat în mediul online un filmuleț complet lipsit de inhibiții, care a înglobat unele dintre cele mai sexy apariții sale sale, însă fanii i-au reproșat că a întrecut măsura. Cântăreața a postat pe TikTok mai multe imagini în ipostaze îndrăznețe, în bikini mulați, la piscină și chiar și cu posteriorul la vedere, totul „aranjat” pe ritmul unei piese proprii.

Delia, cele mai îndrăznețe poze în mediul online. Cum a apărut cu posteriorul la vedere

Videoul s-a împrăștiat rapid pe internet și, dacă cei mai mulți dintre admiratori i-au apreciat îndrăzneala, au fost și câțiva internauți care au încercat să o facă pe artistă să își pună la îndoială decizia a publica asemenea imagini. Acest lucru nu s-a întâmplat, bineînțeles, iar Delia a venit rapid cu un răspuns pentru cei care au „certat-o”. Iată despre ce e vorba, dar și cum arată imaginile care au încins internetul și au creat, se pare, și controverse.

„Ai criza vârstei mijlocii, dar îmi place...”, a înțepat-o un urmăritor, însă replica vedetei nu a întârziat să apară. „Ești femeie și n-ai 20 de ani? E criză dacă te pozezi în costum de baie. N-ai cum să faci asta. Beyonce, vă dați seama ce crize are femeia aia, care are 41 cred și e în turneu și are niște body-uri și cântă cu bucuțele pe afară. J Lo (Jennifer Lopez n.r), la 50 de ani? Tot crize. Nu are niciun sens ce spui.

Dacă până la 40 aș fi umblat doar în robe lungi și abia la 40 aș fi trântit primul costum de baie, aș fi zis că da, poate că e o criză. Dar fac asta în fiecare an. Merg la plajă și îmi pun câte un costum de baie și mă postez. Mi-a plăcut să-mi arăt corpul atunci când a fost într-o formă foarte bună”, a răspuns artista, pe TikTok.

Delia, în vârstă de 41 de ani, a continuat astfel șirul aparițiilor sexy, după ce în utlima perioadă a pozat ceva mai îndrăzneț decât în trecut. Cântăreața își surprinde fanii cu imagini din vacanțe, în ipostaze provocatoare, iar cei mai mulți îi apreciază silueta și carisma personală.

Și de această dată, compilația de poze în costume de baie a „încins” internetul, iar vedeta videoului au fost un close-up cu posteriorul artistei, care a învățat și un nou „truc”. Vezi despre ce e vorba în filmulețul de mai sus!