Delia, poză îndrăzneață în piscină, însă un detaliu i-a nemulțumit pe fani. Ce le-a răspuns artista

Delia se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară. Aceasta surprinde d fiecare dată prin calitățile sale vocale, dar și cu aspectul său fizic.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artista este adepta schimbărilor radiacale de look și a celor mai îndrăznețe piese vestimentare, drept dovadă stau aparițiile sale din cadrul emisiunii "iUmor", cât și cele de pe rețelele sociale

Delia uimește și prin ipostazele senzaționale în care se lasă fotografiată, însă de data aceasta a dus totul la un alt nivel și fanii au reacționat imediat.

Delia, detaliul care i-a nemulțumit pe fani

De curând, jurata "iUmor" a publicat pe contul său de Instagram câteva imagini îndrăznețe din piscină, însă un detaliu nu a putut trece neobservat de către fanii săi. Se pare că noul tatuaj al artistei i-a nemulțumit pe cei 2 milioane de urmăritori.

Cu ocazia unui gest umanitar, Delia și-a tatuat recent pe antebraț ursuleți colorați, însă fanii nu s-au lăsat mulțumiți de acest lucru. Imaginile au strâns mai bine de 32 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii.

"Păcat de mâna ta, acum zici că e ultima foaie de la caiet😒", a fost unul dintre comentariile prietenilor din mediul online.

Răspunsul Deliei nu s-a lăsat prea mult așteptat: "de ce discriminezi ultima foaie de la caiet?😢"

Pe lângă mesajele ce făceau referire la noul său tatuaj, au existat și cuvinte frumoase din partea fanilor.

"Ne era dor de pozele din pisicină" sau "Ador tatuajul nou❤️👏", i-au mai transmis oamenii de pe rețelele sociale.

Ce studii are Delia

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a povestit Delia.

Talentul Deliei a fost remarcat încă de când era o puștoaică. Artista și-a amintit că în momentul în care a primit primii bani din cântat, ca membră a trumei N&D a fost foarte uimită:

„Eram la Constanța, aveam vreo 17 ani și după un concert N&D am aflat că urmează să fim plătiți. Am fost uimită, adică ei chiar ne dădeau bani pentru că le cântam… Ieșise deja prima piesă, bubuise, știa lumea de noi. De banii ăia mi-am luat nişte inele de argint. Din alea cu cruci, pietroaie negre, aveam bani, îţi dai seama. Pentru mine a fost ceva…”, a povestit Delia în podacst-ul Aproximativ Discuții.