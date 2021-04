Delia continuă seria schimbărilor de look. Cum arată noul ei tatuaj și care este motivul emoționant pentru care l-a făcut

La scurt timp după ce Delia și-a vopsit părul în două culori, și-a surprins fanii cu o nouă schimbare adorabilă. Cu ocazia unui gest umanitar, Delia și-a tatuat pe antebraț ursuleți colorați. Artista a publicat pe Instagram imagini cu tatuajul, dar și filmări din timpul execuției tatuajului. De asemenea, Delia a dezvăluit și semnificația tatuajului: a marcat implicarea la strângerea de fonduri pentur o campanie umanitară.

„Facem ce trebuie !! Ca asa trebuie!!”, a scris Delia în dreptul postării în care se regăsește și o imagine cu tatuajul.

Fanii au felicitat-o și complimentat-o pentru gest.

Recent, Delia și-a surprins atât fanii cât și colegii de breaslă cu o schimbare de look cu totul deosebită. La prima vedere mulți au crezut că artista s-a fotografiat purtând o perucă, dar la o privire mai atentă au constatat că s-au înșelat. Vedeta s-a fotografiat și când părul proaspăt vopsit nu i se uscase, demonstrând astfel că a apelat la o schimbare de look.

Ce studii are Delia

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a povestit Delia.

Talentul Deliei a fost remarcat încă de când era o puștoaică. Artista și-a amintit că în momentul în care a primit primii bani din cântat, ca membră a trumei N&D a fost foarte uimită:

„Eram la Constanța, aveam vreo 17 ani și după un concert N&D am aflat că urmează să fim plătiți. Am fost uimită, adică ei chiar ne dădeau bani pentru că le cântam… Ieșise deja prima piesă, bubuise, știa lumea de noi. De banii ăia mi-am luat nişte inele de argint. Din alea cu cruci, pietroaie negre, aveam bani, îţi dai seama. Pentru mine a fost ceva…”, a povestit Delia în podacst-ul Aproximativ Discuții.

Cum s-a lansat Delia în lumea muzicală

Delia, în vârstă de 38 de ani, a rupt de-a lungul timpului topurile muzicale cu hit-uri care au rămas adânc înrădăcinate în mintea fanilor ei. Delia Matache este în primul rând artist, însă aceasta a fost jurat și la X Factor, iar de câtiva ani este jurat la iUmor, un rol care i se potrivește ca o mănușă. Răsul ei bogat și vibe-ul pe care îl oferă la fiecare apariție au ajutat-o să-și creeze o imagine unică și să fie de neînlocuit.

