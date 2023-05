Delia, răspuns vehement după ce s-a scris că ar fi fost „huiduită” la un concert. Artista a povestit ce s-a întâmplat, de fapt

După ce au existat mai multe știri false despre concertul de la Bistrița Năsăud, Delia a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. Artista a citit un titlu unde se spunea că ar fi fost „huiduită” la un concert. Delia a explicat că acel titlu a fost scris în urma unui comentariu de pe Facebook.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la concertul de la Bistrița Năsăud susțintu de Delia

Artista a precizat că acel concert a fost unul foarte bun și că oamenii s-au distrat și i-au cântat piesele. Delia a publicat imagini cu publicul distrându-se la concert. „E foarte ciudat cum poți să scrii articole în funcție de comentariile de la Instagram. Comentarii care nu sunt relevante. Pentru că poate să scrie oricine, orice. Nu poți să faci un titlu din asta. Mă rog, poți să faci un titlu din asta, dar nu e tocmai profi. Să pui titluri comment-urile lui Gigi și ale lui Nea Tetelu”, a spus Delia într-un InstaStory.

Delia a explicat ce scria în comentariul critic de pe rețelele sociale, în urma căruia s-au scris știri false.

„După ce am terminat concertul la Bistrița Năsăud niște oameni au scris pe Facebook că „ce a fost asta?”, că nu e frumos deloc, că n-a fost drăguț, că n-a salutat deloc la plecare, n-a salutat nu știu cum la venire. Dar de ce n-a coborât în public, dar de ce n-a luat-o prin public, dar de ce nu a luat în brațe toți oamenii, dar de ce n-a făcut aia? Nimic nu era ok. De ce m-am îmbrăcat așa?! Culmea este că concertul a fost unul foarte bun”, a mai spus Delia.

Delia a avut și o replică ironică, referitoare la cei care comentează raportându-se la muzica de altădată și la principii conservatoare.

„Îmi pare rău că am venit îmbrăcată în tricoul ăla de hip-hopper, eu nefiind hip-hopper. Îmi pare rău că nu am venit într-un costum mai de Doamne Ajută cu sacou. Puteam să mă inspir din ceva Frank Sinatra. Nu am făcut asta, nu știu de ce nu am făcut asta. Regret enorm”, a spus ironic artista, care a fost criticată de o persoană pe Internet, pentru ținuta aleasă la concert.

