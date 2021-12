Denisa Tănase de la Bambi, mărtuisiri neașteptate despre afacerea ei. Suma colosală pe care o produce compania sa

Mihai Morar a avut-o ca invitată în podcastul „Fain și Simplu” pe cea care a devenit celebră încă din adolescență, când cânta alături de sora ei piesa „Doi ochi căprui”. Denisa de la Bambi și-a deschis acum 3 ani o afacere cu parfumuri, iar în 2021 se mândrește cu o cifră de afaceri colosală.

Întrebată de Mihai Morar de la ce sumă a plecat și la ce sumă a ajuns, Denisa de la Bambi a mărturist că a investit inițial 500 de euro, iar la finalul lui 2021 se așteaptă să încheie cu cifra de afaceri de 4 milioane de euro.

Ce cifră de afaceri are compania deținută de Denisa Tănase de la Bambi

„Nu mai putem să facem creșteri mari, dar sunt convinsă că o să închidem cu 4 milioane de euro, dublu față de anul trecu. Probabil la anul o să facem 6-7. În limita în care și eu trebuie să mă premiez”, a explicat Denisa Tănease.

Totodată, Denisa Tănase a vorbit și depre recompensele pe care le primește, atâta timp cât afacerea merge bine:

„E foarte important să te premiezi. Eu îmi iau motivația din tot ce se întâmplă, dar iubesc hotelurile, experiențele în hoteluri iconice. Asta e singura direcție în are nu mă zgârcesc”, a spus Denisa Tănase, în conversația cu Mihai Morar.

Denisa Tănase a intrat în afaceri încurajată de soțul ei Mircea. Artista a mărturisit că a descoperit faptul că este mai pasionată de parfumuri decât este de muzică, așa că a îmbrățișat instantaneu ideea de brand de parfum. Chiar dacă a avut multe de învățat despre afaceri, Denisa Tănase nu s-a dat în lături, s-a implicat foarte mult și s-a bucurat de fiecare dată când a marcat o evoluție a afacerii sale.

Am pornit cu 500 de euro și mi s-a zis că putem face în primul an 80.000 de euro. Noi în primul an am făcut peste 200 de mii. 80 de mii de euro mi se părea o sumă colosală și ireală. La început e ușor să riști, că n-ai ce. Și-atunci practic prea multe nu ai de pierdut. Acum începe partea interesantă. Abia acum trebuie să vedem până unde riscăm și cât riscăm.

Nu a fost prima expereință pe care Denisa a avut-o cu lumea afacerilor. În trecut, ea și sora ei Raluca au deținut o școală de muzică, dar acea afacere nu a avut succes.

Denisa Tănase și Mirca Brânzei s-au căsătorit în vara anului 2021.

