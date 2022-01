Designerul Mihai Albu speră ca în 2022 să-și redreseze afacerea care este deja pe punct de a se destrăma. Ce plan are Albu

”Luna decembrie a fost o lună mai plină, iar abia zilele acestea am intrat și eu în vacanță.

Însă, anul acesta, din punct de vedere profesional, nu a fost strălucit, pot spune că am încercat o supraviețuire și o rezistență pe piață", a spus Albu.

Mihai Albu a avut dificultăți și pe plan amoros. "Am încercat câteva relații însă nu a fost să fie"

Nici pe plan personal nu i-a mers prea bine. După spusele sale, potrivit Fanatik, designerul a încercat să-și închege o relație romantică, dar a rămas doar cu speranța că, poate, 2022 va fi un an mai bun pe ambele planuri.

”Din cauza stării profesionale, nici în viața personală nu a răsărit soarele. Au fost niște încercări, dar nereușite", a spus el.

Citește și:Mihai Albu, escrocat printr-o metodă nouă. Câți bani a pierdut

"În rest, pot spune că a fost bine, pentru că am ținut legătura cu fetița mea, am ieșit mai puțin pentru că eu locuiesc cu mama mea, care are 94 de ani, și trebuie să am mare grijă de ea”, a mai povestit creatorul de modă, potrivit aceleiasi surse.

Singura rază de soare de pe strada lui Mihai Albu, în 2021, a fost faptul că, după ani în care a fost în conflict cu fosta soție, Iulia Albu, lucrurile s-au mai detensionat și implicit, fiica lor, Mikaela este mai apropiată de tatăl ei, acum.

Cât despre afacere, creatorul de pantofi a declarat că a încercat să supraviețuiască și să reziste pe piață și că a petrecut mult timp în atelier pentru a încerca să creeze modele cât mai interesante.

Problema nu a fost lipsa de inspirație, ci faptul că odată cu pandemia și, implicit, anularea evenimentelor, comenzile sale au scăzut drastic.

"Chiar dacă a părut la un moment dat, prin vară, că lucrurile s-ar îndrepta, din septembrie au căzut din nou, odată cu anularea nunților, petrecerilor, iar piața de fashion a resimțit foarte tare lucrul acesta".

"Am petrecut foarte mult timp la atelier și mi-am dorit să am atât de multe idei încât să reziste afacerea”, a declarat Mihai Albu, potrivit aceleiași surse.

Viitorul sună promițător pentru Mihai Albu, cel puțin pe plan financiar, de moment. Designerul are deja o colecție în lucru

”Îmi pun toate speranțele ca din primăvară să se așeze toate lucrurile, chiar și financiar. Am o colecție în minte pe care vreau să o lansez.

Citește și: Mihai Albu, totul despre scandalul cu fosta soţie

"De mai bine de o lună am început deja să lucrez la noua colecție. Am niște idei de care eu sunt mândru în acest moment, pot spune că lucrez pe un calapod de sanda, pe pătrat în față”, mai spune designerul.

Fiica sa, Mikaela, este echilibrul său emoțional, iar Mihai Albu tânjește dupăo relație bună cu ea

”Pe partea personală îmi doresc să am o relație normală cu fiica mea, să devin și eu, și ceilalți implicați în situația asta, mai înțelepți, să realizăm că fericirea copilului e pe primul loc.

"Dacă se va potrivi să apară cineva în viața mea, eu sunt disponibil și receptiv, chiar îmi doresc să fie un an mai bun".

Despre relația cu fiica mea pot spune că este loc de mai bine, este ok acum”, a mai spus Mihai Albu, pentru aceeași sursă.

Râzi garantat alături de ei ▶ În AntenaPLAY ai show total cu cei mai buni actori de stand-up comedy din România