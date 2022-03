Dezavantajul pe care Bettty Blue îl simte pentru că e fiica lui Florin Salam. Declarațiile neașteptate făcute de ea

Betty Salam a făcut câteva declarații despre drumul spre succes, amintind despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza faptului că este fiica lui Florin Salam.

Betty Salam, despre cum a afectat-o în carieră faptul că este fiica lui Florin Salam

Betty Salam a povestit faptul că de-a lungul timpului, oamenii de televiziune se foloseau de prezența ei în emisiuni pentru a afla mai multe informații despre tatăl ei pentru a atrage audiență.

“Mereu când mergeam să-mi promovez pisele la televizor, mă duceam pentru mine și să vorbesc despre mine. Nu-mi convenea că eram întrebată despre tata. Mă puneau într-o situație penibilă! Dar nu puteam să tac și să las lucrurile așa.

Până la urmă e tatăl meu, omul care-și dă viața pentru mine și pentru familia lui. Am zis că de fiecare data când am ocazia o să-I iau apărarea. Am niște aripi și eu îl apăr! E datoria mea! Nu am cum altfel! El mi-a oferit tot ce am vrut eu și nu mă refer la bani, la sentimente, grijă. Nu am cum să nu-l apăr! ”, a declarat podcast “Roxana te dezbracă de secrete”, potrivit cancan.ro.

Câte kilograme are Betty Blue, fiica lui Florin Salam

Beatrice Stoian, cunoscută pe numele de scenă Betty Blue sau Betty Salam, face furori cu aparițiile sale televizate, dar și cu cele din mediul online. Tânăra a moștenit de la tatăl ei calitățile vocale și încântă publicul cu piesele memorabile.

Artista este o fire foarte discretă când vine vorba de familia sa, la fel ca și cel care a crescut-o, Florin Salam. Totodată, fiica cântărețului de manele nu ezită să fie activă pe contul de Instagram, unde își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Pentru că îi place să interacționeze cu urmăritorii, Betty Salam face des „ședințe” de întrebări din partea fanilor. Recent, aceasta s-a decis să răspundă curiozităților prietenilor virtuali în ceea ce privește kilogramele sale.

Betty Blue a acumulat câteva kilograme în ultima perioadă, mai ales că nu s-a putut abține de la toate preparatele savuroase de pe masa de sărbători. Artista nu a ezitat să își dezvăluie kilogramele, chiar pe contul său de Instagram.

„În general nu-mi place să spun câte kilograme am, dar ce să fac? Îmi asum, am spus că răspund la toate întrebările. Acum am 61 de kilograme, iar pentru mine mult rău! Și revin la subiect... Unii dintre voi știți de ce am luat în kilograme, însă nu îmi pare rău, că nah, învățam din greșeli, iar greșeala o voi face până într-un final.”, a scris Betty Blue, vizibil amuzată de dezvăluirile sale.

