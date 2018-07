Diana Munteanu, secretul siluetei perfecte la 39 de ani! Prezentatoarea TV de la ”Prietenii de la 11” a dezvăluit ce mănâncă ca să se mnețină în formă

Diana Munteanu, prezentatoarea emisiunii ”Prietenii de la 11”, se mândrește cu un trup perfect sculptat la 39 de ani, iar acum a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă.

Așadat, celebra prezentatoare a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că n-a mai mâncat la fast-food de opt ani de zile, însă nu poate să renunțe la înghețată.

„Merg la pilates, la sport. Cu o dietă sănătoasă, cu somn. E stil de viață. Pentru mine nu e o provocare că nu mănânc la fast food. Am mâncat la fast food acum opt ani. Mănânc întotdeauna foarte sănătos și nu mănânc niciodată târziu. Ultima masă este pe la ora 19. Mă pun în pat la ora 22.30 și nu prind 12 noaptea. Nu pot să renunț la înghețată. Mănânc aproape în fiecare zi înghețată. Ciocolată mai mănânc din când în când dimineața. Cam astea sunt. Lui David îi mai gătesc separat, pentru că el mai are nevoie și de alte lucruri. Mănânc carne, dar destul de puțină. Mănânc foarte mult pește, fructe de mare, carne de curcan. Nu am mai simțit nevoia să mănânc carne de pui. Mai merg la tratamente corporale și pentru față. Sunt tratamente noninvazive și nu am intervenit chirurgical nicăieri. Hidratări, masaje și tot ce este nevoie pentru a te menține cât de cât în formă”, a dezvăluit Diana Munteanu, pentru VIVA!