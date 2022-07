Dieta cu care Ioana Ginghină a reușit să scape de celulită. Se bazează pe un fruct de sezon și are efecte garantate. În ce constă

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol, actrița Ioana Ginghină, cunoscută și pentru rolul Miky din serialul Adela, acordă o importanță deosebită imaginii ei. Îndrăgita vedetă este foarte atentă și la alimentație și la aspectul fizic și a dezvăluit că are o dietă specială care o ajută să se mențină în formă.

Ioana Ginghină ține în fiecare vară, timp de câteva zile, o dietă bazată doar pe un singur fruct și a împărtășit cu admiratorii ei de pe rețelele de socializare secretul ei.

Totul despre dieta cu pepene roșu care o ajută pe Ioana Ginghină să se mențină în formă

La 44 de ani, Ioana Ginghină are o siluetă de invidiat, iar fanii o întreabă adesea care este secretul ei. Actrița le-a dezvăluit că în fiecare vară ține o dieta cu pepene roșu. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol spune că ea dieta cu pepene are un efect garantat, fiind testată chiar de ea și are o mulțime de beneficii asupra întregii stări de sănătate.

Ea le-a dezvăluit internauților că deși nu mai vrea să dea alte kilograme jos, ține această dietă pentru detoxifiere, pentru drenaj și pentru a mai scăpa de celulită.

Potrivit declarațiilor acesteia, dieta constă efectiv în a mânâncă doar pepene roșu timp de 10 zile. Cine își dorește să țină această cură trebuie să consume pepenele roșu atât la micul dejun, la prânz, dar și seară fără alte preparate între.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mancat nimic ca nu poți pleca in oras cu pepenele dupa tine, în geantă și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie”, a spus Ioana Ginghină despre această dietă, relatează spynews.ro.

În plus, vedeta susține că această dietă îi dă foarte multă energie deoarece se bazează pe lichide. Cu toate acestea, Ioana a dezvăluit că nu crede că anul acesta va putea să o țină în totalitate, dar pentru cele interesate, a făcut și un grup de Facebook, unde împărtășește experiența sa.

„De regulă, țin cura asta cu pepene roșu timp de 10 zile, dar acum n-o sa pot. De multe ori am ținut dieta cu lichide și eram foarte energică. Ma trezeam la ora șase și totul era în regulă. Efectiv îți strălucesc ochii, îți strălucește pielea”, mai spune aceasta.

Câte kilograme are Ioana Ginghină acum

Potrivit aceleiași surse, Ioana Ginghină are în prezent 55 de kilograme și se simte foarte bine cu felul în care arată. Ea consideră că nu numărul kilogramelor care apar pe cântar sunt importante, ci modul cum te simți atunci când te uiți în oglindă.

„Da, acum sunt la 55-56 de kilograme și înălțime 1,65. Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți, pentru că să știi că acum 10 ani aveam mai puține kilograme.Dar dacă aș mai slăbi acum nu știu dacă ar mai arăta bine. Am o vârstă, pielea are altă textură, eu anul ăsta fac 45 de ani, adică pielea arată altfel” a mai spus Ioana Ginghină.

