Dinu Maxer ar avea o nouă relație cu o fostă concurentă iUmor. Cine este femeia alături de care a petrecut la mare

Dinu Maxer nu a suferit prea multă vreme după despărțirea de Ada, femeia alături de care a fost surprins imediat după ce a divorțat de Deea Maxer. Se pare că artistul este mai fericit ca niciodată și se bucură din plin de această perioadă pentru a lega noi prietenii și relații. În presă se speculează că Dinu Maxer iubește din nou și cea care i-ar fi furat inima este chiar o fostă concurentă de la iUmor.

Dinu Maxer, weekend pe litoral alături de noua iubită. Cum s-au dat de gol că sunt împreună la mare

Dinu Maxer ar fi petrecut un weekend la mare, acolo unde s-a bucurat din plin de vremea frumoasă în compania noii sale iubite.

Surse Spynews spun că noua iubită a lui Dinu Maxer ar fi Magdalena Chihaia, fosta concurentă iUmor 2019. Surse apropiate celor doi ar fi declarat că au petrecut weekend-ul la mare, însă mărturie stau și imaginile pe care cei doi le-au postat în mediul online. Cu toate că cei doi nu s-au etichetat unul pe altul, cei doi s-au dat de gol că au postat aproxiamtiv aceleași poze de la aceeași cazare. Dinu Maxer a postat o fotografie cu apusul și aceeași imagine a fost postată și de Mădălina. Imaginile se pot vedea aici.

Nici nu și-au oficializat bine relația că s-au și despărțit. Dinu Maxer e din nou un bărbat singur

Mădălina și Dinu ar fi fost și la un festival de dans, iar într-un clip postat pe pagina evenimentului, cei doi ar fi fost surprinși în timp ce dansau apropiați.

Cine este Magdalena Chihaia, presupusa iubită a lui Dinu Maxer

Concurenta care a devenit cunoscută publicului drept „măicuța de la iUmor” a ajuns până în finala show-ului și a făcut show cu glumele inspirate din viața de călugăriță la mănăstire.

Magdalena Chihaia este actriță, coregraf, dansatoare latino, profesor de teatru, model și MC la evenimente. Tot ea este producătorul propriului one woman show, cu teatru și dans. Pe scena iUmor, ea a urcat sub numele „Măicuța Magdalena”, nume inspirat prenumele său, Maria Magdalena.

„Mă numesc Maria-Magdalena Chihaia, am 31 de ani, sunt actriţă, sunt MC la evenimente, fac showuri de dans, joc în trei spectacole de teatru: “Crimă la cină” la Teatrul Elisabeta, “Iubire pentru trei plus unu’ “ la Centrul Cultural Unesco şi “Michelle”- un one woman show cu teatru şi dans; predau dansuri latino-americane, valsul mirilor, fac cursuri de teatru pentru copii, entertainment prin dans la diferite evenimente, am propria mea afacere: o firmă de organizări evenimente Magdinia Studio Art. În timpul liber îmi place să fac shootinguri şi prezentări de modă”, se descria Magdalena Chihaia.

Magdalena Chihaia, călugărița talentată.Surpriză de proporții când a scăpat de straile de maică

Cu toate că numerele sale de la iUmor au stârnit hohote de râs și jurații au fost impresionați de interpretările sale, actrița a dezvăluit că au fost și oameni care au luat totul în serios și au amenințat-o cu moartea.

„Unii încă mă înjură. Pot spune că, după numărul de la iUmor, am descoperit mulți credincioși în România, unii chiar m-au amenințat cu moartea. Există și latura cealaltă în care oamenii înțeleg ce înseamnă parodia, comedia. Ceea ce am zis în acel număr era realitatea spusă cu umor. Așadar lumea mă vede ori ca pe o persoana non grata, ori ca pe o actriță talentată și curajoasă. Sincer prefer a doua variantă, deoarece Sora Magdalena face parte din mine. Cine știe? Poate într-o altă viață am fost măicuță”, a povestit ea pentru Click! anul trecut.

