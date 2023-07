Doina Teodoru, urare emoționantă pentru aniversarea lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce a dezvăluit despre începutul relației lor

Chef Cătălin Scărlătescu și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță. Iubita lui, dar și colegii din juriul Chefi la cuțite i-au transmis mesaje emoționante în mediul online.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY