Dorian Hâț Popa se ia la întrecere cu cel mai mare fotbalist. Cu ce “arme” vrea să îl înfrângă pe Ronaldo

Deși în interviul cu Cătălin Oprișan de pe Antena Sport Dorian a mărturisit că încă nu a reușit să facă schimbarea numelui, a început totuși demersurile necesare pentru a purta porecla ce l-a făcut faimos drept prenume.

“Suntem la momentul în care am rezolvat tot ce era de rezolvat pe la Monitorul Oficial și alte lucruri. Am ziarul în mașină. Acum trebuie să cuplez treaba asta cu un portofoliu care confirmă faptul că oamenii mă cunosc de Hâtz și câteva declarații notariale de la câțiva oameni care declară în scris faptul că “da, domle, eu am auzit că lui nebunu ăsta i se zice Hâț”. După care pleacă dosarul la consiliul județean, după care la prefectură”, a povestit Dorian Popa în cadrul emisunii.

Dorian a început deja demersurile, însă abia peste trei luni totul va deveni oficial. Şi mai pune la cale ceva.

Mai mult decât un refren, o semnătură şi chiar mai mult decât un fenomen. "Hâţ" va fi chiar prenumele lui Dorian Popa. Un fan a venit cu ideea.

Citește și: Dorian Popa își schimbă numele din buletin. Îl va chema și Hâtz!

"Oricât de ciudat şi de nebunesc ar părea, să ştii că ce fac eu nu este o invenţie, este o chestie pe care legea o permite", spune Dorian Popa, pentru Observator.

"M-am trezit cu acest comentariu extrem de nebunatic, în care îmi scria un puşti: "Domne, da' de ce nu faci buletin challenge?". Îmi explică mai departe că i s-ar părea super cool, atât timp cât fenomenul hâtz mi-a schimbat atât de mult viață, să-mi schimb numele din Dorian Laurențiu Popa în Dorian Laurențiu Hâtz Popa. Oricum, nimeni nu mi se adresează Laurențiu. Oamenii nici nu știau că mă cheamă", spune Dorian.

Şi Dorian, în stilul caracteristic, a acceptat-o fără să clipească. Artistul va renunţa totodată la al doilea prenume: Laurenţiu. Vedetă a cerut oficial că numele să-i fie schimbat în Popa Dorian-Hâtz.

Ce părere a avut mama lui despre schimbare: "Mi-a zis: mamă, ai deja o vârstă, mi-ai dovedit că, deşi eşți un tânăr sturlubatic, în acelaşi timp eşti un om cu capul pe umeri, echilibrat şi extrem de muncitor, aşa că fă-ţi de cap!", povestește Dorian Popa.