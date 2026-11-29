Dacă ții post, dar nu vrei să renunți la deserturile preferate, această rețetă de cremă de vanilie poate fi exact ce cauți. Se prepară fără lapte de origine animală, ouă sau unt și poate fi folosită pentru torturi, prăjituri, tarte sau alte dulciuri de casă.

În plus, un ingredient pe care probabil îl ai deja în bucătărie îi oferă o culoare aurie, asemănătoare cremei clasice de vanilie.

Cum faci cremă de vanilie de post. Rețeta simplă, fără ouă și lapte

Crema de vanilie este unul dintre cele mai folosite preparate în cofetărie. O întâlnim în torturi, eclere, tarte cu fructe sau prăjituri cu foi, însă rețeta tradițională conține, de regulă, lapte și gălbenușuri.

Există însă și o variantă de post, la fel de potrivită pentru deserturile pregătite acasă. În locul laptelui obișnuit se folosește lapte de migdale, iar amidonul ajută crema să se îngroașe și să capete consistența dorită.

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Un mic truc este adăugarea unui vârf de cuțit de turmeric. Acesta colorează crema în galben, fără să fie nevoie de gălbenușuri. Cantitatea trebuie să fie foarte mică, pentru a nu modifica gustul desertului.

Ingrediente pentru crema de vanilie de post

Pentru această rețetă ai nevoie de:

• 1 litru de lapte de migdale

• 210 g de zahăr

• 100 g de amidon alimentar

• 80 g de margarină vegetală potrivită pentru post

• 1 păstaie de vanilie

• Un vârf de cuțit de turmeric

• Un praf de sare

Cum se prepară crema de vanilie de post

Pune deoparte aproximativ 200 ml din cantitatea de lapte de migdale. Adaugă amidonul și amestecă bine, până când se dizolvă complet și nu mai există cocoloașe. Restul de lapte se pune într-o cratiță, împreună cu zahărul, praful de sare și semințele extrase din păstaia de vanilie.

Încălzește amestecul la foc mediu, amestecând din când în când, până când zahărul se dizolvă. Când laptele este fierbinte, adaugă treptat amestecul de amidon, amestecând continuu cu un tel.

Lasă compoziția pe foc mic și continuă să amesteci până când crema se îngroașă. După ce începe să fiarbă ușor, mai gătește-o aproximativ un minut, pentru ca amidonul să fie bine preparat. Adaugă un vârf de cuțit de turmeric și amestecă până când crema capătă o nuanță galbenă, asemănătoare celei clasice. La final, ia cratița de pe foc și încorporează margarina vegetală, amestecând până când se topește complet și crema devine omogenă. Transferă crema într-un vas curat și acoper-o cu folie alimentară așezată direct pe suprafața ei, pentru a preveni formarea unei pelicule.

Las-o să se răcească, apoi pune-o la frigider până când se întărește suficient pentru a fi folosită la deserturi.

La ce prăjituri poți folosi crema de vanilie de post

Unul dintre avantajele acestei rețete este că poate fi folosită în numeroase combinații.

Crema de vanilie de post este potrivită pentru umplerea prăjiturilor cu foi, a torturilor sau a eclerelor preparate fără ingrediente de origine animală. O poți folosi și pentru tarte cu fructe, rulouri din aluat foitaj de post sau chiar pentru gogoși pufoase. Dacă vrei un desert rapid, fără să pregătești un blat, poți pune crema în pahare și o poți servi cu biscuiți de post, fructe proaspete sau nuci mărunțite.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga puțină coajă rasă de lămâie sau portocală.

Crema se păstrează la frigider, într-un recipient acoperit, și este recomandat să fie consumată în două-trei zile.