Delia a dezvăluit într-un story pe Instagram cu ce problemă de sănătate se confruntă de câteva luni, dar a precizat că nu e o durere acută.

Delia a vorbit deschis despre problemele de sănătate de care suferă de câteva luni | Instagram

Delia a dezvăluit pe Instagram că se confruntă de câteva luni cu o problemă medicală care o împiedică uneori să alerge.

Într-un video publicat la story, artista se filmează în timp ce merge pe o alee dintr-un parc acoperită de frunze de toamnă, iar în fața ei se vede o persoană care aleargă.

Nu e prima dată când artista vorbește despre problemele ei de sănătate. În trecut, a vorbit și despre anumite afecțiuni moștenite din familie.

Delia filmează frecvent momente din viața sa, inclusiv cu aventurile din vacanțe.

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Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia de câteva luni

Delia a publicat un video la story-ul de pe Instagram în care s-a filmat mergând pe o alee din parc. În același video, artista a dezvăluit de ce problemă de sănătate suferă de câteva luni.

„Bine că alergați voi și eu nu pot,” a glumit artista în video când a trecut cineva alergând pe lângă ea.

Potrivit artistei, ea suferă de un anumit tip de tendinopatie proximală și a descris senzația ca o întindere.

Potrivit artistei, durerea apare pe interior, sub fesă, iar senzația ar fi ca după un șpagat forțat, deși ea spune că nu a făcut așa ceva.

„Am chestia asta de mai multe lun,” a dezvăluit Delia, care spune că durerea nu e acută. „E ca o întindere efectiv”.

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Disconfortul se face simțit mai ales în 2 situații, „după ce alerg sau când stau jos prea mult”, susține artista.

Ischiogambierii sunt mușchii din partea din spate a coapsei, iar tendinopatia proximală e o afecțiune frecventă în această zonă. E vorba despre o durere la locul în care tendonul se prinde de osul ischion, resimțită profund în fesă.

Specialiștii susțin că durerea crește atunci când persoana stă mult timp pe scaun, se apleacă în față sau urcă scări și pante, iar statul jos e menționat și de artistă, potrivit The Running Clinic. Delia nu a precizat dacă urmează vreun tratament pentru această afecțiune.

Delia a mai vorbit în trecut despre problemele de sănătate

Delia nu se ferește să discute deschis cu fanii despre problemele ei medicale. În iunie 2025, ea vorbea pe rețelele sociale despre dureri de spate și de gât. Potrivit Fanatik, artista are spondiloză cervicală, o boală degenerativă a coloanei vertebrale.

„În general, mi se întâmplă când stau mult în picioare sau stau foarte mult jos,” susținea Delia, scrie Fanatik. Aparent, simțea durerea chiar și în timpul filmărilor, la masa juraților, când stătea mult într-o singură poziție.

Tot pe rețelele sociale, artista a povestit că are probleme cu vederea încă din adolescență.

„Sunt mioapă de la 16 ani. Am -3.25 la ambii ochi,” a declarat Delia, potrivit Unica. Ea i-a întrebat chiar pe urmăritori dacă au trecut prin operația cu laser pentru miopie și cât durează recuperarea.

Artista merge des în drumeții și pe trasee montane, așa că mișcarea e o parte importantă din viața sa. Vara aeasta a urcat împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu, în Dolomiții italieni. Cei doi au ales un traseu spre vârful Pisciadu, din masivul Sella, scrie Click.

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Cu acea ocazie, cântăreața le-a povestit urmăritorilor că încă simțea efortul zilelor anterioare.

„Febra musculară m-a mai lăsat un pic,” spunea ea atunci, potrivit TVMania. Tot atunci, artista și-a exprimat speranța că se va bucura de munte la fel de mult și peste 2 decenii. „Sigur o să pot la fel și peste 20 de ani”.

În trecut, Delia le-a spus fanilor că vrea să lucreze la tehnica de alergare, ca să arate mai bine la antrenamente și să aibă mai multă rezistență pe traseele montane.