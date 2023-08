Dorian Popa și Selly, transformați în femei. Cum arată cu păr lung și machiaj cei mai cunoscuți influenceri din România

Recent, Dorian Popa și Selly, alături de alte câteva nume cunoscute, au fost ținta unei glume și au fost transformați în femei! Iată cum ar arăta aceștia cu machiaj și păr lung, dar și cu ce vedete cunoscute au fost comparați.

Dorian Popa, Selly sau Gheboasă fac parte din valul de tineri influenceri care fac furori în noua generație. Aceștia se bucură de milioane de următori pe rețelele de socializare, iar clipurile lor ajung adesea virale în mediul online. Recent, aceștia, alături de alte câteva nume cunoscute, au fost și ținta unei glume, mai exact au fost transformați în femei. Iată cum ar arăta aceștia cu machiaj și păr lung!

Citește și: Ce notă a luat Dorian Popa la Bacalaureat. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: „Matematica e simplă”

Cum arată Dorian Popa, Selly, Mario Fresh și Gheboasă transformați în femei

Printre cei care au intrat în „vizorul” cârcotașilor s-au numărat și Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram de la America Express, dar și alți tineri cu mii de abonați. Aceștia s-au amuzat copios atunci când s-au văzut în ipostaza neașteptată.

„Ce frumoasă e Maria”, a comentat Mario Fresh în dreptul imaginii. La rândul lor, și internauții și-au dat cu părerea și i-au asemănat pe aceștia cu diverse vedete din showbizul autohton. „Mario seamănă cu Alexia!”, a glumit un urmăritor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, mulți au fost de părere că Gheboasă transformat în femeie ar semănă cu nimeni alta decât Anamaria Prodan! Printre cele mai comentate fotografii a fost, totodată, și cea a lui Selly, pe numele său real Andrei Șelaru. „Selly e Selena Gomez”, a comentat un alt urmăritor.

În cazul lui Dorian Popa, admiratorii săi nu au putut să nu observe discrepanța dintre mușchii artistului și noul chip feminin pe care l-a primit cu ajutorul programelor de editare. „Dacă îți dă Daria Popa una...”, a fost un alt comentariu. Cert este că imaginile au făcut înconjurul internetului și i-au amuzat pe privitori.

Citește și: Selly și Alina Eremia au ajuns la pupitrul știrilor Observator. Ce au surprins în culisele jurnalului | VIDEO

Câți bani câștigă Dorian Popa și Selly din mediul online

Dorian Popa a dezvăluit de curând sumele de bani impresionante pe care le încasează lunar din online și din afacerile sale cu imobiliare și muzică. „Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună – între 70.000 și 80.000 de euro. Să moară dușmanii!”, a declarat Dorian Popa la Antena Stars, potrivit Spynews.

Totodată, Dorian a strâns o avere impresionantă în 2022, de când s-a reprofilat și a devenit un antreprenor de succes. Nu mai este un secret faptul că artistul a reușit să construiască un întreg cartier de case în apropierea locuinței sale.

Cântărețul a mărturisit că anul 2022 a fost un bun pentru el pe plan financiar. Așadar, se pare că Dorian Popa a câștigat mai bine de 2 milioane de euro din noua sa afacere și pasiunea pentru vlogging.

De asemenea, un alt influencer care câștigă sumă considerabile de bani este și Selly, care susține că a început să își câștige proprii bani încă de pe la vârsta de 14 ani. În prezent, vloggerul ar câștiga în jur de 10.000 de euro pe lună, doar din vizualizările de pe YouTube.

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an", a explicat Selly, pe Instagram.