Dorian Popa si-a facut un nou tatuaj. Artistul a surprins pe toată lumea cu decizia lui

Dorian Popa se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți artiști de la noi din țară. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și cu un trup de invidiat, care lasă cu gura căscată publicul feminin.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artistul este adeptul tatuajelor, lucru evident din postările sale de pe rețelele sociale. În februarie vedeta a luat decizia să își facă un tatuaj, realizat cu ocazia împlinirii a 4 ani de YouTube, iar recent și-a surprins din prietenii virtuali cu un nou tatuaj.

Ce tatuaj și-a făcut Dorian Popa

De curând, artistul a publicat pe contul oficial de Instagram câteva clipuri în care le dădea de veste celor 2 milioane de fani că este pregătit să își facă un nou tatuaj, însă ce a ales să își pună pe corp a uimit pe toată lumea.

Dorian Popa și-a tatuat pe picior o cruce mare în locul în care avea o cicatrice, iar reacția prietenilor virtuali a fost una pe măsură. Pentru a afla toată lume ade decizia sa, cântărețul a încărcat pe rețelele sociale și un videoclip cu rezultatul final.

Postarea a strâns în 5 ore mai bine de 22 de mii de aprecieri și o mulțime de comentarii, semn că vedeta este apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane.

Tatuajul are o semnificație aparte pentru el, mai exact, reprezintă relația strânsă pe care o are cu Dumnezeu.

„Pentru că Dumnezeu este alături de mine în fiecare zi și mă ajută să răzbesc prin lumea asta răutăcioasă, ba mai mult decât atât, mă ajută să fiu fericit și împlinit. Astăzi Dumnezeu va rămâne pe pielea mea. Da, ați auzit bine, un nou tatuaj”, a spus artistul prin intermediul unui InstaStory.

Reacțiile pozitive ale fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că este este un om deosebit și că îl respectă foarte mult pentru gestul făcut.

"Cel mai tare Dorian!! 👏👏👏👏👏Ești un om deosebit!! 🙌👏", "Foarte frumos, Dumnezeu este totul!" sau "Super tare tatuajul, te respect!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi ofere complimente și laude pentru tot ceea ce face.

Câți bani câștigă Dorian Popa din YouTube

Dorian Popa a devenit rapid o figură foarte cunoscută și îndrăgită pe internet, iar succesul său de pe YouTube este unul răsunător. Artistul a reușit să strâng peste 2 milioane de abonați, iar videoclipurile lui strâng o mulțime de vizualizări, lucru care îi aduce o sumă impresionantă de bani.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa despre câștigurile sale din YouTube, la Aleph News.