Două doamne sexy au renunțat la inhibiții în văzul tuturor. Imaginile care au “dat foc” internetului | FOTO

Fotomodelul și vedeta Realitatea TV Katie Price și o prietenă se bucură de distracție și de soare în Mykonos! Fostul fotomodel devenit vedetă de reality-show și-a etalat formele și s-a lăsat atinsă de buna sa prietenă!

Cele două au ieșit la piscină și au oferit o priveliște specială paparazzilor care au fost pe urmele lor. După cum se poate vede și în imagini, acestea au ales în îmbrace cele mai sexi costume de baie și să ofere imagini incitante publicului masculin.

Katie Price și prietena sa nu și-au limitat atingerile! Credeau că nu le vede nimeni

Acestea s-au făcut remarcate în lumina reflectoarelor și continuă să se bucure de popularitate în rândul admiratorilor lor de pretutindeni. VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO .

Katie Price, celebrul model care iubește operațiile estetice, a apărut de curând la piscină etalându-și noul trup. Imaginile care au circulat intens în mediul online au îngrijorat fanii, însă. Vedeta este într-o goană continuă după “perfecțiune”.

Celebrul model Katie Price a trecut de nenumărate ori pragul medicilor esteticieni în dorința de a obține un chip perfect, însă "patima" perfecțiunii a dus-o de multe ori în pragul pericolului. Vedeta a suferit din cauza intențiilor de ordin estetic pe care și le-a făcut atât la trup, cât și la chip, dar și la cap, apărând bandajată toată.

Katie Price pare că adoră să treacă pragul cabinetelor estetice și cu toate că scopul său a fost fără echivoc de a obține un aspect fizic impecabil, fostul model este dovada operațiilor nereușite, spun specialiștii. La 44 de ani, Katie a apelat la o mulțime de intervenții precum implant mamar, liposucție, operație de lifting, cat eyes, liftig la buze, liposucție a bărbiei și injecții cu grăsime în posterior.

Chipul său poartă urmele intervențiilor la care a apelat și aspectul său fizic nu este deloc unul plăcut, spun oamenii în mediul online. Ea este criticată de fani pe rețelele de socializare deoarece, în ciuda faptului că are o mulțime de operații estetice, acesta încă folosește filtre de înfrumusețare.

Kati Price, la un pas de a-și pierde viața după o intervenție estetică: "Am crezut că o să mor"

Katie a dezvăluit în trecut că s-a temut pentru viața ei: “M-am gândit ‘Te rog să nu se întâmple asta, să nu fie ăsta sfârșitul’. Apoi am crezut că o să mor”, a spus pentru The Sun.

Carl Woods, iubitul lui Katie, se întreba dacă este o idee bună ca ea să apeleze la o astfel de operație în timpul pandemiei de coronavirus. De asemenea, Katie a dezvăluit că a simțit că i se face rău doar la gândul că ar trebui să accepte o transfuzie de sânge.

“Nu am vrut să mă gândesc cum ar fi fost să mă accidentez, să îmi curgă sânge, să îl ling și să fie sângele altcuiva. Mi s-a făcut rău și am refuzat transfuzia”, a spus vedeta.

Din fericire, la trei săptămâni după procedurile care i-au shcimbat înfățișarea, Katie se recuperează încet, dar sigur.

“Mereu am fost sinceră cu ceea ce am făcut și am vrut să fac un mini documentar despre ce se întâmplă atunci când apelezi la operații estetice. Mereu e periculos din cauza anesteziei. Nu poți lua decizii de una singură dacă ceva merge prost. Prin urmare, am vrut ca totul să fie filmat, în special pentru ca iubitul meu Carl să vadă și să simtă că e acolo cu mine”, a mai declarat Katie Price.