Drama prin care Dana Marijuana trece de când iubitul ei s-a stins din viață, în urmă cu o lună. Ce declarații sfâșietoare a făcut

Dana Marijuana, așa cum e cunoscută pentru publicul din România, pe numele real Dana Coteanu, a a povestit cum se simte de când iubitul ei s-a stins din viață într-un mod tragic. Iată ce declarații dureroase a făcut.

„Nu mi-am revenit încă din șocul morții lui Daniel. Nici nu știu dacă o să reușesc vreodată să trec peste asta. Încerc să vorbesc despre acest subiect și nu pot. Nu reușesc fiind este încă prea dureros!', a declarat Marijuana, potrivit impact.ro.

Cântăreața a spus că îi simte în continuare prezența, ca și când acesta nu ar fi părăsit-o.

„Îl simt ca pe un înger păzitor și-mi doresc să rămână lângă mine!', adaugă Dana Marijuana, alegând să pună capăt brusc discuției.

„Eu m-am retras și el a venit către mine și mă iubește și mai tare. (...) La iubire n-ai cum să nu răspunzi cu iubire. Ai fi prea hain la suflet ca să calci peste chestia asta”, a afirmat Dana Marijuana la Antena Stars.

„Am văzut că în jurul lui se întâmplau numai rele, încercam să lupt contra lor, dar am considerat că asta face parte din viața lui și că viața lui nu-mi aparține mie și că trebuie să mă retrag, că nu sunt soția sau partenera care să-ți coordoneze viața. (...) Erau prietenii lui... și fosta soție, care s-a băgat aiurea. (...) Am dat la mesaje și i-am văzut pe ei dornici să-și amintească ce frumos era. M-a durut pentru că eu eram cu el și simțeam chestia asta care nu mai era în regulă. A venit la mine și a zis ”Stii ceva, tu nu mă mai atragi”. (...) Nu mai există șansa să mă întorc la sentimentele care au fost, dar acum e altceva, e foarte bine”, a explicat cântăreața.

Cântăreața de rap mai are o fiică, pe Iris, în vârstă de șase ani. "Copiii mei sunt prietenii mei", spunea ea în 2020, invitată la Antena Stars. "Sunt două entități care au venit prin mine, trebuie doar să am grijă de ele și am o asigurare că cineva mă iubește cu adevărat. Necondiționat".

Pe Alesia, a crescut-o o perioadă bunicul ei, tatăl Danei Marijuana, Ion Coteanu, până când acesta s-a stins din viață, în 2017. De-a lungul anilor, relația dintre Ion Coteanu și Dana Marijuana nu a fost neapărat plăcută, cei doi au avut perioade în care nu și-au vorbit deloc. Chiar dacă au existat însă conflicte, Dana Marijuana a mărturisit că îl admiră pe tatăl ei.

