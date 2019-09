Andreea Antonescu, primele declarații despre divorțul de tatăl fiicei ei: ”Eu și Traian suntem două persoane libere!”

Andreea Antonescu s-a despărțit de Traian Spak, tatăl fiicei ei, iar acum a oferit primele declarații despre decizia grea pe care a luat-o.

Conform Antena Stars, Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit, în urmă cu câteva luni, însă, divorțul nu s-a pronunțat încă.

"În momentul acesta, atât eu, cât și Traian suntem două persoane libere! Nu mai suntem implicați într-o relație, decizie pe care am luat-o împreuna încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relație de prietenie și… procedura birocratică! Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situația pe toate părțile. I-am spus sincer care este opinia mea legată de viitorul nostru ca relație, i-am explicat faptul că fiecare dintre noi are dreptul la a-și împlini visele, oricare ar fi ele. Timpul petrecut separat – dezvoltat pe fiecare în direcții diferite, bănuiesc. Divorțul nu s-a pronunțat încă, acest proces amânându-se strict din lipsă de timp, amândoi fiind foarte ocupați pe plan profesional!", a spus Andreea Antonescu potrivit sursei citate.

Întrebată care a fost momentul în care mariajul ei a început să scârțâie, ea a mărturisit că a considerat doar că planurile ei s-au schimbat: ”Nu pot spune că am simțit neapărat că mariajul a început să scârțâie, mai degrabă consider că, în timp, țelurile noastre s-au schimbat, nu mai sunt comune. Dacă eu mă văd trăindu-mi viața și în America, dar și în România, Traian se regăsește doar în State! Nu mi se pare corect sau normal să-i cer să se adapteze stilului meu. La urma urmei, fiecare dintre noi are dreptul de a lua propriile decizii și de a trăi liber, după bunul plac", a mai spus vedeta pentru sursa citată.