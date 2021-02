După despărțire, actorul se pregătește să se mute. Vlad Gherman își face bagajele. Cu ce gânduri pleacă

Vezi mai multe imagini în GALERIE FOTO

„Ăsta o să fie un video diferit, un video greu de făcut și un video cu atât mai greu de digerat. Însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre voi ați și crescut alături noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Cris și cu mine ne-am despărțit (…). Am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră, care l-a completat pe aocuri.

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate. Însă rămânem prieteni”, a mărturisit sincer Cristina Ciobănașu.

Mesajele și comentariile fanilor au curs, fiecare exprimându-și regretul pentru vestea tristă pe care au aflat-o. Mulți au sperat că totul e o glumă, în timp ce alții au spus că și-au pierdut speranța pentru dragostea adevărată, de vreme ce relația de cuplu dintre Criss și Vlad era un model pentru mulți tineri.

Cu toate acestea, actorii din serialul Adela au preferat să fie extrem de sinceri, în primul râns unul cu altul și apoi cu publicul lor și, deși tristețea îi apăsa și pe ei, Cristina și Vlad au încercat să facă glume și să destindă atmosfera în videoclipul postat.

Vlad Gherman se mută din locuința în care trăia cu Cristina

Cu toții știm că Vlad și Criss locuiau în casa doamnei Ruxandra Ion, pe care ei o văd ca pe o mama, așa cum au declarat în repetate rânduri.

Se pare că în urma deciziei luate de a se despărți, mărturisind în video că deja nu mai impart același pat, Vlad a decis să se mute din casa în care a locuit în ultimii ani cu fosta lui iubită.

Recent el a postat o fotografie pe Insta Story în care apare un geamantan cu haine, însoțit de textul “Go with small stept, not with big leaps” (Mergi mai departe cu pași mici, nu cu salturi mari). Acestea sunt gândurile cu care Vlad pleacă, începând o nouă viață. În valiza lui, pe lângă haine, Vlad a împachetat și o carte numită “52 Lists for Happiness”.

Acest lucru înseamnă că el încearcă să privească despărțirea ca pe o schimbare benefică în viața lui, căutând să fie fericit cu alegerile pe care le face.