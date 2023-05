Ea este românca cu ”ochi de husky”, care contrariază Tiktok. Toți cred că are lentile, dar o suferință îi face ochii să arate așa

Nici vorbă de așa ceva, spune manelista, care susține că suferă de o boală rară, ce îi intensifică nuanța ochilor. Aceasta are o comunitate uriașă în social media, iar unul dintre lucrurile care îi fascinează pe internauți este culoarea ochilor săi.

Aceștia îi adresează multe întrebări pe această temă și o acuză de minciună. Deși până acum nu a fost deranjată să vorbească despre asta, recent s-a supărat pentru că, spune ea, de când are contul de Tiktok nu există zi fără să fie întrebată despre albastrul intens al ochilor săi.

Ea a răspuns unui comentariu, lăsat de cineva care își amintea că a vizionat o apariție TV, în care povestea despre suferința din spatele aspectului ei unic.

Citește și: Câinele său i-a ronțăit degetul până la os, în timp ce dormea, dar asta i-a salvat viața. Ce a observat când s-a trezit

Ce afecțiune medicală îi colorează ochii Lennei Horvath

”Ai cei mai frumoși ochi albaștri”, îi spun unii tiktokeri Lennei, fără să știe ce ascund aceștia. Culoarea intensă a ochilor ei nu e dată de artificii de înfrumusețare, ci de o afecțiune medicală.

„Am răspuns de foarte multe ori la întrebarea asta, dar mai răspund o dată cu drag. Așa este, este heterocromie totală, la ambii ochi, nu doar la un ochi. Iar în timp, afectează vederea.”, a spus ea pe TikTok.

Nici autoritățile nu o cred și asta i-a cauzat probleme când a mers să-și facă un nou buletin. ”În actul de identitate vechi aveam ochi verzui, acum sunt foarte albaștri.

Dar n-am lentile, ci am o boală. Heterocromie se numește. Sunt foarte puține cazuri în lume. De obicei, oamenii fac la un singur ochi, eu am la ambii.

Și lumea credea că am lentile de contact albastre. Acum, dacă mai spune careva ceva, o să aibă belele cu mine. Pai, am umblat luni întregi ca să-mi pot face buletin. Că nimeni nu voia să-mi facă. Am fost la expertize medicale, să aduc dovezi că am această boală. Culoarea ochilor se schimba în timp, această boală poate duce la orbire.”, spunea Lena în urmă cu ceva timp, în presă.

Citește și: Povestea miraculoasă a tânărului a cărui inima s-a oprit și a fost readus la viață după 2 ore. De ce afecțiune misterioasă suferă

Ce este Heterocromie, afecțiunea de care suferă Lenna Horvath

Termenul de Heterochromie iridum este utilizat pentru a descrie o afecțiune în care o persoană se naște fie cu diferite culori la ochi, fie cu o nuanță neobișnuită de albastru. Este o afecțiune destul de rară, care afectează 6 din 1000 de persoane.

În medicină, heterocromia face referire la diferența culorii irisului, cauzată de excesul sau carența relativă a unui pigment, numit melanină. Poate fi moștenită genetic sau în urma unor boli sau răniri.

Neplăcut este faptul că heterocromia afectează vederea, fiind însoțită de vedere încețoșată și durere a ochilor după efort intens. Medicii susțin că, după ce a heterocromia s-a instalat, ochiul nu va mai reveni la culoarea inițială.

Citește și: Boala de care suferă Nicoleta Luciu. Puțini fani au știut ce i se întâmplă fostei actrițe: „Ultima ședință”

Puya e protagonistul episodului exclusiv Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express! Dă PLAY și vezi integral!