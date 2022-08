Elena Gheorghe, schimbare radicală de look. Ce spun fanii despre noua ei apariție de „fată-rea”. „Prevăd un nou trend”

Elena Gheorghe este una dintre cele mai îndrăgite artiste din peisajul muzical autohton și are o mulțime de fani care o susțin întotdeauna. Deși în ultima perioadă, vedeta s-a tot jucat cu look-urile ei, de data aceasta, a reușit să-i surprindă pe toți cu noua sa apariție.

Elena Ghoeorghe, apariție de senzație cu șuvițre roșcate

În ultima perioadă îndrăgita artistă a fost foarte jucăusă la capitolul look-uri. Faptul că și-a reluat concertele i-a dat posibilitate de a experimenta tot felul de frizuri care mai de care mai interesante.

Acum, ea a renunțat la look-ul care a consacrat-o și a făcut o schimbare totală. Dacă de-a lungul carirei sale de zeci de ani a fost atât blondă, cât și roșcată, acum s-a gândit să combine ambele culori.

Pentru că nu s-a putut decide, așa cum a dezvăluit chiar ea, Elena Gheorghe și-a vopsit părul în două culori, iar fanii au compleșit-o cu complimente. Noua apariție de „fată rea” i-a cucerit imediat și mulți au sfătuit-o să rămână așa în următoarea perioadă.

„Cand vrei sa fii si blonda si roscata alegi varianta de mijloc”, a scris frumoasa cântăreța pe contul ei de Instagram, unde a postat imaginea cu look-ul ei de concert.

„Superbisimă!”, Ador, te vei păstra așa? sau „Prevăd un nou trend” sunt doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare la coafura vedetei în două culori.

Elena Gheorghe, într-o formă fizică de invidiat la 37 de ani

Ulterior, frumoasa artistă a mai postat o imagine în care apare cu același look, dar de data aceasta îmbracată într-o salopetă care a atras privirile tuturor.

La 37 de ani, pe care i-a împlinit la finalul lunii trecute, artista este într-o formă fizică de invidiat. Costumul de culoarea pielii, cu motive asiatice se potrivește perfect cu părul ei în două culori și îi pune în valoare trupul armonios.

Însă pentru a avea o siluetă atât de frumoasa, Elena Gheorghe face și sacrificii. Pe lângă trupul cu care a înzestrat-o mama natură, ea spune că în ultimii ani a început să fie mult mai atentă la ce mănâncă și per total, are un stil de viață sănătos.

„Nu știu cum să mai fac să fiu Duracell în persoană, pentru că este destul de greu să îmbini cariera și copiii și, mai ales acum, evenimentele… Și într-adevăr sunt o fire super activă, pentru că viața mă împinge să fiu așa. Încerc să îmi iau energia atât de la copii, căci știi cum e, de la cei pe care îi iubești îți iei puterea, și am încercat să merg pe un stil de viața mult mai sănătos ca până acum”, a spunea vedeta, într-un interviu acordat anul trecut pentru revista Viva.

„Sunt mult mai atentă decât în trecut, în sensul în care de un an și jumătate am renunțat la carne, iar în ultima lună și jumătate am renunțat și la ou și la lactate și am un plus de energie. Am renunțat treptat, nu dintr-odată, pentru că sfatul nutriționistului a fost să nu fie brusc, dar deja simt rezultatele pozitive. Am făcut și un detox care mi-a priit. Nu mai beau cafea, deci sunt cuminte”, a adăugat cântăreața.

