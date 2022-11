Elena Merișoreanu, factură uriașă la gaze. Cât are de plătit îndrăgita artista doar pe o lună: „Dacă vă spun, vă speriați”

Elena Merișoreanu a adus în discuție situația prin care trec mulți români în această perioadă, pe fondul scumpirilor. Îndrăgita cântăreață de muzică folclorică a dezvăluit că a primit o factură uriașă la gaze, fiind uimită de suma pe care va trebui să o plătească.

Mai multe persoane publice s-au arătat revoltate de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze, iar vedetele nu fac nici ele notă discordantă atunci când e vorba de plata facturilor, chiar dacă s-ar crede că, cel puțin din punct de vedere financiar, acestea o duc mai bine.

Elena Merișoreanu, revoltată de ultima factură la gaze

La rândul ei, artista de muzică populară a susținut că are de achitat o factură în valoare de 6000 de lei pentru o singură lună de consum. Elena Merișoreanu a dezvăluit că pensia ei, după ce a fost angajată ani la rând la Ansamblul Rapsodia Română, este în valoare de 2000 de lei.

Recent, îndrăgita interpretă și-a exprimat astfel revolta cu privire la ultima factură primită la gaze, explicând că reușește să acopere aceste cheltuieli doar datorită pensiei pe care o primește soțul ei, fost general de armată.

Elena Merișoreanu a punctat că locuința sa este dotată cu 4 centrale termice, însă cu toate acestea suma exorbitantă pe care o are de plată a surprins-o.

„Dacă vă spun cât mi-a venit factura la gaze luna asta, vă speriați! Am de plătit 50-60 de milioane (n.r.6.000 de lei)! Am rămas interzisă atunci când am văzut!

Noroc cu bărbată-miu că el are pensie mare, că altfel nu știu de unde dădeam eu banii ăștia! Noi stăm la casă, e adevărat că avem patru centrale. Mai vin și fetele pe la noi, le-am aranjat, ele stau la casele lor, dar tot vin pe la mine ca să le dau bani, că așa sunt învățate. Eu le dau, ce să mai fac eu cu banii acum, la vârsta asta, dacă nu le dau lor, nu?”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Click!.

Elena Merișoreanu împlinește 75 de ani. Cum își va aniversa ziua de naștere

Cântăreața de muzică populară urmează să împlinească în curând 75 de ani, pe data de 5 noiembrie, iar cu ocazia zilei sale de naștere se anunță o petrecere surpriză. Artista a mărturisit că se așteaptă ca fiicele și nepoțeii ei să se ocupe de petrecere, deși nu au vrut să îi dezvăluie detaliile. Totodată, aniversarea va fi dublă, având în vedere că Elena Merișoreanu și soțul ei au împlinit recent 50 de ani de căsnicie.

„Nu știu ce vor să facă fetele, au pregătit ele ceva de ziua mea, dar nu vor să-mi spună! Împlinesc 75 de ani, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține sănătoasă. Și soțul e bine, am făcut 50 de ani de căsnicie, cu bune și cu rele!”, a adăugat artista, potrivit sursei anterior menționate

