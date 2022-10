Elena Merișoreanu a fost jignită de un cântăreț mai tânăr. Ce a pățit cântăreața de muzică populară

Elena Merișoreanu a povestit pentru Spynews că a aflat că un coleg de breaslă l-a îndemnat pe organizatorul unui eveniment să nu mai invite la concerte cântărețele de muzică populară în etate. Elena Merișoreanu a declarat că a aflat de la organizatorul unui concert că un coleg mai tânăr a jignit-o pe ea și pe alte colege.

Elena Merișoreanu, jignită de un tânăr: „Mai scăpați de babele astea”

Relatând întâmplarea, Elena Merișoreanu a precizat că ea îi încurejează pe artiștii tineri.

„Un cântăreț tânăr a zis, eram eu, Ștefania Rareș, Maria Cârneci și Elisabeta Turcu și a zis <<Mai scăpați de babele astea>>, să ajungă și ei la anii noștri să fie iubiți și ei cum suntem noi. Eu îi respect, iubesc atât de mult tinerii, mă duc în emisiuni și nu cânt eu, îi prezint pe ei, îi las să cânte, dar unii sunt obraznici, să știți”, a declarat cântăreața de muzică populară pentru sursa menționată anterior.

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima vreme.

În luna august a anului 2021, Elena Merișoreanu a fost supusă unor operații din cauza problemelor de sănătate. La cei 73 de ani, cântăreața de muzică populară a suferit o operație la picior, dar și una de colecist.

În cele din urmă, artista a avut nevoie de o operație și la cel de-al doilea picior: „Cu piciorul operat simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a declarat artista pentru cancan.ro.

Cum a reușit Elena Merișoreanu să slăbească 5 kilograme în scurt timp. De ce alimente a fost nevoită să renunțe

Elena Merișoreanu arată foarte bine la 75 de ani, iar acest lucru se datorează regimului de care se ține cu strictețe.

Cântăreața a renunțat la câteva alimente pentru a fi în formă:

”Am mai slăbit vreo 5 kilograme. Eu nu eram obeză, Doamne iartă-mă, aveam 80 de kilograme, acum am 75, sunt bine. Mai trebuie să slăbeasc, dar de la o vârstă e foarte greu. La 75 de ani nu prea mai poți să slăbești. Mănânc rațional, am exclus pâinea, făinoasele, eu trebuie să mănânc măcar de 3-4 ori pe săptămână carne, mănânc pește foarte mult”, a spus Elena Merișoreanu pentru Spynews.ro.

