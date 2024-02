Adrian Alexandrov sărbătorește astăzi ziua sa, iar deși nu se poate afla lângă el pentru a marca evenimentul împreună, Elena Udrea, mama copilului său, i-a transmis un mesaj emoționant de la închisoare.

Fostul ministru a exprimat recunoștința față de partenerul său de viață, subliniind frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiesc împreună. Cuplul format din Elena Udrea și Adrian Alexandrov durează de mai mulți ani, având o fetiță în vârstă de cinci ani.

Elena Udrea, declarația de dragoste pentru Adrian Alexandrov, de ziua lui. Ce cuvinte i-a transmis din spatele gratiilor

Aflată în spatele gratiilor, Elena Udrea a transmis un mesaj special pentru ziua de naștere a tatălui copilului ei prin intermediul rețelelor de socializare. Fostul ministru i-a adresat mulțumiri iubitului ei pentru existența lui și pentru grija pe care o arată față de fetița lor.

Mesajul postat de Elena Udrea pe contul ei de Facebook a evidențiat gândurile și aprecierea sa față de Adrian Alexandrov într-o lume în care reperele morale sunt rare. Fostul ministru a subliniat tăria de caracter a partenerului său, care a rămas alături de ea în ciuda provocărilor și a ales să fie o prezență încrezătoare și verticală în viața ei.

Elena Udrea a recunoscut că partenerul ei nu a ezitat să fie sprijinul constant și să o ajute să depășească obstacolele, reușind în același timp să fie un iubit, partener, prieten și chiar mamă și tată pentru fetița lor în absența sa. Fostul ministru a apreciat dedicarea și responsabilitatea lui Adrian Alexandrov în creșterea fetiței și i-a mulțumit pentru darul neprețuit pe care îl aduce în viața lor.

„Astăzi de ziua ta, toate gândurile mele se îndreaptă către tine. Într-o lume lipsită de repere morale, tu dovedești o tărie de caracter pe care puțini o mai au, și in ciuda tuturor problemelor prin care am trecut în toți acești ani, nu te-ai speriat și ai ales să rămâi alături de mine, încrezător, vertical, ca un barbat care știe ce are de facut!

Nu m-ai lasat niciodată să mă simt singură și ai fost mereu lângă mine să mă ajuți, să merg mai departe, reușind în același timp să fii și iubit, partener, prieten, dar și mamă și tata pentru fetița noastră în lipsa mea. Stiu ca nu este deloc usor sa cresti de unul singur o fetita atât de mică, și pentru asta îți mulțumesc!

Esti un tătic dedicat, responsabil, iar faptul ca te avem în viața noastră, este un dar neprețuit! La Multi Ani”, a scris ea pe Facebook.

În concluzie, Elena Udrea și-a exprimat sincerele urări de "La Mulți Ani!" pentru partenerul său de viață printr-un mesaj plin de emoție și recunoștință.