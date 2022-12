Elwira Petre a împlinit 41 de ani. Fotografia de colecție publicată de Mihai Petre de aniversarea soției: „Cât de tineri eram”

Mihai Petre i-a făcut o urare emoționantă soției sale, care a împlinit 41 de ani. Totodată, dansatorul a postat pe contul său de Instagram o fotografie realizată alături de Elwira Petre, cu mulți ani în urmă.

Mihai Petre a publicat o fotografie de colecție cu Elwira Petre, cu ocazia aniversării acesteia: „Cât de tineri eram”. Cum arătau cei doi cu mulți ani în urmă

„La mulți ani, iubita mea! A trecut ceva timp, ești neschimbata, eu m-am “maturizat” puțin, deși încă e drum lung pana acolo, recunosc. Iti Multumesc pentru tot, pentru ce nici macar nu ne trecea prin cap când am făcut poza asta, desi cumva știam de atunci ca te-am găsit. Încă nu-mi doresc sa trăiesc vreo zi fără tine, doar ca acum știu ca asta nu se va întâmpla. Pentru ca iubirea nu are sfârșit”, a transmis Mihai Petre pe ân dreptu fotografiei de colecție.

„Cât de tineri eram! Nu mai scapi de mine nicio zi”, a răspuns Elwira Petre.

La rândul său, soția lui Mihai Petre a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu ea, purtând o rochie neagră, cu o crăpătură adâncă pe picior.

„41 de ani. Îmi place unde sunt. Iau decizii mai repede decât la 30 de ani și am învățat să spun și ‘Nu’. Știu exact ce vreau. Știu că fiecare rid înseamnă o amintire, nu încerc să par altcineva, nu folosesc filtre și îmi asum fiecare cuvânt pe care îl rostesc. This is ME- with my perfect imperfections, and I love it”, a scris Elwira Petre pe Instagram, în ziua în care a împlinit 41 de ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira Petre

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului, ambii fiind dansatori profesioniști și nu a durat mult până să înceapă împreună o poveste de dragoste, care continuă și astăzi.

„Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a declarat Elwira Petre, în calitate de invitată la show-ul Chefi la cuțite.

Elwira a povestit că l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț în Moldova, la o probă de dans.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă.

Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, a declarat Elwira Petre, la Chefi la cuțite.

Elwira și Mihai Petre sunt câștigătorii sezonului 4 Asia Express.

