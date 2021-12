Ce vor face Mihai Petre și Elwira cu marele premiu câștigat la Asia Express - Drumul Împăraților. La ce s-au gândit cei doi

Mihai Petre și Elwira au trecut prin una dintre cele mai frumoase aventuri din viața lor pe Drumul Împăraților. Cei doi au fost departe de fiicele lor, însă au luptat până în ultimul moment pentru a le face fericite, motiv pentru care au reușit să ajungă în Marea Finală a reality show-ului alături de Cuza și Emi.

Foști concurenți ai sezonului 4 Asia Express au impresionat cu felul carismatic și cu fairplay-ul lor. Totodată, soții Petre au fost extrem de motivați și au reușit să plece acasă cu marele premiu, fiind prima echipă care a ajuns la Irina Fodor în punctul decisiv.

La aproape o lună de la veste că sunt câștigători, Mihai Petre și Elwira au dezvăluit ce vor face cu banii în cadrul unui interviu pentru viva.ro. Vedetele au avut parte de o ședință foto de sărbători, iar mai apoi au răspuns celor mai neașteptate întrebări.

„Au fost clipe extrem de dificile, dar știam că vom lupta încă de la început. Pe moment, nu am simțit că ne-am întrecut pe noi, dar, văzând la televizor ce am trăit, ne-am dat seama că ne-am întrecut toate așteptările.”, a dezvăluit dansatorul, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, cei doi au vorbit și despre dorul de fiicele lor din Asia Express: „Noaptea nu prea resimțeam acest dor, deoarece, după ce se termina filmarea, eram rupți de oboseală. Asta nu înseamnă că a fost ușor, ziua resimțeam tot timpul dorul de ele. Oboseala și-a spus cuvântul, iar noaptea nu mai simțeam nimic.”

„Cea mai grea a fost finala, pentru că deja toate emoțiile, oboseala erau cumulate. Personal, momentul din finală când am avut ocazia să le vedem pe fete într-un videocall a fost extrem de dificil. Mi-a fost greu să îmi adun gândurile, care, în loc să meargă către finală, erau îndreptate către fete și familia noastră. Dar am încercat să mă adun și să duc finala mai departe. (...) Sigur că fetele poate au mai făcut și boacăne despre care noi nu știm. Râdeam cu părinții mei că noi am fost în „Asia Express”, iar ei au avut „Asia Express” chiar acasă. ”, a mai adăugat Elwira Petre.

Ce vor face Mihai Petre și Elwira cu banii câștigați la Asia Express

Mihai Petre și Elwira au fost extrem de fericiți la aflarea veștii că au ieșit victorioși din sezonul 4 Asia Express, mai ales pentru că își pot face fiicele mândre. De asemenea, pe lângă momentul de bucurie, cei doi au câștigat și 30.000 de euro.

Pentru că nu au vorbit până acum despre ce vor face cu marele premiu, cei doi s-au decis să răspundă acestei întrebări.

„Nu am decis ce să facem cu premiul, probabil că ce face orice familie. Vom investi în lucruri care să îmbunătățească viața familiei. Asta vom face, nimic altceva.”, a spus Mihai Petre.