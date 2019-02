Imagini de colecție! Exercițiul de 10 al Nadiei Comăneci, reinterpretat de un actor celebru. Ce notă i-a dat gimnasta

Principatul Monaco a fost gazda prestigioasei gale sportive "Laureus World Sports Awards". Pentru al 19 lea an consecutiv sportivi din toate domeniile au fost premiaţi pentru performanţe, dar şi pentru implicarea lor în acţiuni sociale.

Anul acesta, evenimentul a luat startul cu o sesiune de antrenament, ce-i drept doar la nivel motivaţional. Protagonişti au fost binecunoscuta gimnastă Nadia Comăneci şi gazda showului actorul James Marsden.

„Când m-au întrebat dacă doresc să fac această deschidere pentru Premiile Laurel, am spus: desigur, doresc să fac ceva deosebit. Când am văzut cu cine trebuie să fac, cu acest actor extraordinar, James Marsden, am avut o mică intimidare. Şi, la urmă, am spus: de ce să nu fac acest lucru? E ceva nou şi probabil extrem de frumos”, a povestit Nadia Comăneci.