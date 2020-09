Feli, poză seducătoare, cu umărul gol: "Vreau îmbrățișări și gânduri de iubire reale" | Foto

În urmă cu puțin timp, Feli a postat o poză seducătoare pe pagina sa de Instagram, în care apare cu umarul gol.

Artista a scris și un mesaj pentru admiratorii ei:

Eu nu vreau sa iti fiu draga “ca e la moda”. Eu vreau sa iti fiu draga ca ma simti. Ca rezonezi cu mine OMUL si cu mine ARTISTUL.

Vreau imbratisari si ganduri de iubire reale. Eu asta ofer dintotdeauna. Asa am crescut, asa m-am crescut.

Cand o fi vremea iar, vreau sa ma iei in brate, sa imi spui ca iti sunt draga tinandu-ne de mana, privindu-ne in ochi. Sa ne multumim. Mai ales eu tie ca imi esti stalp in lumea asta mare si alunecoasa si ca ma ajuti sa imi traiesc visul.

Imi e rusine sa te numesc fana mea, fanul meu. Esti acea energie care m-a ajutat sa ma cladesc, sa cresc frumos si increzatoare.

Esti OM - parte din calatoria mea.

Nu gasesc nimic mai frumos ca sentimentul de a fi iubit.

Suntem prieteni. Sunt recunoscatoare. Imi bate inima tare cand va scriu acum.

Va respect si va iubesc in felul meu uneori absent, alteori sufocant si siropos. Sentiment real. Pentru totdeauna. ❤️🧚‍♀️