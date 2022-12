Feli și tatăl fetiței sale au decis de comun acord să pună capăt relației: „Vreau să intru în noul an curată și fără secrete”

Feli Donose și-a anunțat fanii, într-o postare distribuită pe Instagram, că ea și Cătălin au decis de comun acord să pună punct relației. Deși cântăreața este obișnuită cu lumina reflectoarelor, se pare că iubitul său a dorit să păstreze discreția, fiind absent inclusiv de pe profilul lui Feli. Iată în ce relații vor rămâne cei doi foști îndrăgostiți.

Citește și: Feli a împărtășit în mediul online o peripeție din viața sa de mamă: „ Abia aștept să mă plâng și prietenilor.” Ce a povestit

Feli și iubitul ei, Cătălin, s-au despărțit chiar înainte de Anul Nou

Mărturisirile lui Feli i-au luat prin surprindere pe fani, deoarece cuplul părea destul de îndrăgostit, iar cântăreața a spus, nu de puține ori, că este norocoasă să îl aibă în viața ei pe Cătălin, potrivit Spynews.

Astfel, într-o postare distribuită pe Instastory, Feli a anunțat că ea și Cătălin au decis de comun acord să se despartă. Cântăreața a vrut ca fanii să afle vestea din „gura” ei, motiv pentru care nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut anunțul.

Aceasta a mai spus că mereu îi va lega o prietenie frumoasă, mai ales, că sunt părinții unei fetițe, Nora Luna. Feli nu a oferit un motiv precis pentru separare, însă, aceasta a mărturisit că, de la un timp, simțeau că nu se mai potrivesc atât de bine.

„Mai sunt câteva zile până în 2023, iar eu vreau să intru în noul an curată și fără secrete. Așa că, vreau să știți de la mine că eu și Cătălin am hotărât de comun acord să ne despărțim. Ne-am iubit, dar, de la un timp, nu ne-am mai potrivit. Pe mine și Cătă ne leagă de aici încolo o relație de prietenie frumoasă, mult respect și cel mai important, rolul de părinți ai Norei Luna. Rog presa să ne respecte intimitatea, așa cum și eu am respectat presa la începutul carierei mele. Să avem un 2023 înfloritor.”, a scris Feli Donose, pe Instastory.

Citește și: Feli Donose, despre cum și-a câștigat primii bani, înainte de a deveni celebră în muzică. Ce meserii a avut

Feli și Cătălin s-au cunoscut la o nuntă unde artista a fost invitată să cânte

Feli și Cătălin s-au întâlnit la o nuntă, acolo unde aceasta a fost invitată să cânte, potrivit aceleași surse citate mai sus. Acolo a început povestea lor de dragoste, care s-a scurs pe parcursul a cinci ani. Discreția a definit relația dintre cei doi, cuplul preferând să stea departe de lumina reflectoarelor. Abia după ce artista a adus-o pe lume pe Nora Luna, Feli Donose și Cătălin au anunțat că formează un cuplu.

Citește și: Feli, imaginea emoționantă alături de fetița ei. Cât de mare a crescut Nora Luna și ce bine îi seamănă mamei

Urmărește-o pe Mihaela Călin în noul episod DePărinți.ro | De Vorbă cu Mirela Vaida ▶ Vezi exclusiv în AntenaPLAY