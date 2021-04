Fetița Cristinei Șișcanu a împlinit 4 ani. Ce mesaj i-a transmit și cum s-au fotografiat împreună

A fost petrecere mare în familia Cristinei Șișcanu care a sărbătorit-o din plin pe micuța Petra. Se pare că 29 aprilie este o zi foarte importantă pentru frumoasă șatenă, pentru că atunci a venit pe lume cea mai importantă persoană din viața ei.

Cristina Șișcanu și fiica ei au o relație foarte specială, drept dovadă stau imaginile sale de pe rețelele sociale, dar și aparițiile celor două din cadrul emisiunii "Mamici de Pitici cu Lipici", de la Antena Stars.

Ce mesaj i-a transmis Cristina Șișcanu fiicei sale

Frumoasa șatenă este o mămică extrem de fericită și împlinită, iar superba Petra o face mândră de fiecare dată. Micuța a împlinit recent frumoasa vârsta de 4 ani, iar mama ei nu s-a putut abține de fericire și a dat de veste prietenilor virtuali.

Cristina Șișcanu a publicat o imagine adorabilă alături de fiica ei care a înduioșat inima internauților. Cele două s-au lăsat fotografiate în timp ce se îmbrățișau și radiau de fericire, realizând un portret perfect de familie.

"La mulți ani, iubita mea! ❤️ #4ani", a fost descrierea pe care a folosit-o la postare, vizibil emoționată și mândră de fetița ei.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 3 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea celor care o apreciază și o îndrăgesc.

"La mulți ani, prințesă frumoasă și deșteaptă! ❤️" sau "La mulți ani fericiți, Petra! 🥳", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să îi transmită Petrei cele mai frumoase cuvinte.

Un lucru este evident, micuța a moștenit de la mama ei cele mai frumoase trăsături ale feței și este arată de-a dreptul adorabil, lucru care nu a putut trece neobservat de către internauți.

Cristina Șișcanu face parte din proiectul ”Mămici cu lipici”

La începutul lunii ianuarie, Cristina Șișcanu a dat un interviu pentru Observator. Aceasta a vorbit despre faptul că oamenii o pot vedea în cadrul emisiunii ”Mămici cu lipici” și că noul sezon al reality show-ului este de-a dreptul spectaculos.

”Mă bucur foarte tare să mă aflu aici. La sfârșitul anului trecut am spus gata, nu mai particip la niciun reality show pentru că este foarte solicitant. Este extrem de solicitant să participi la un reality show. Am zis gata, însă în momentul când a venit această propunere nu am putut refuza. Este un proiect foarte iubit de către cei de acasă și era vorba și despre Petra.", a mărturistit Cristina, entuziasmată și pregătită să facă față noilor provocări.

"Cred că va fi o experiență foarte frumoasă și constructivă pentru amândouă. Am vorbit cu Petra înainte să accept și a fost foarte încântată dovadă fiind faptul că la filmări se simte ca peștele în apă”, a mai povestit vedeta cu zâmbetul pe buze.