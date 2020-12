Fetița cu zâmbet larg din imagine e acum una dintre cele mai populare vedete. Cine e micuța din fața bradului împodobit

Prin ce a trecut Lily Collins în copilărie

Lily nu avut o viață prea ușoară în ciuda succesului răsunător de care a avut parte. În cartea autobiografică „Unfiltered: no shame, no regrets, just me”, Lily Collins a mărturisit perioadele complicate prin care a trecut de-a lungul timpului. Actrița a dezvăluit că are momente în care se confruntă cu stresul și anxietatea, ca urmare a copilăriei tumultoase pe care a avut-o.

Divorțul părinților săi, pe vremea când ea avea numai 5 ani a afectat-o extrem de mult. De asemenea, Lily a fost răscolită și de cel de-al treilea divorț al tatălui său, de Orianne Cevey.

„Nu am putut face față durerii și confuziei din jurul divorțului tatălui meu și îmi era dificil să îmi echilibrez adolescența. Viața mea a scăpat de sub control. Eram îngrozită că mi-am ruinat șansele de a avea vreodată copii”, a declarat actrița.