Fiica Anamariei Prodan, o adevarată bombă sexy! Tânăra a pozat în lenjerie intimă, spre încântarea fanilor! |Video

Sarah Dumitrescu, baschetbalistă profesionistă în Statele Unite, a suferit o accidentare la genunchi spre finalul anului trecut, în timpul unui joc. A fost operată, a trecut prin perioada de refacere, iar acum este gata să reia antrenamentele. Doar că pandemia de coronavirus nu o lasă.

În ce privește accidentarea tinerei în timpul unui meci de baschet, Anamaria a povestit ce a simțit în acele momente.

Carmen Grebenișan a înlocuit sutienul cu blănița! Cum s-a pozat frumoasa vloggeriță |Foto

„Am rămas fără aer! Simţeam că se prăbuşeşte cerul! Mă uitam la televizor şi eram atât de fericită pentru Sarah, juca perfect, intrase perfect în meci, ne bucuram la fiecare coş pe care îl dădea şi cred că exact în momentul ăla am simţit că ceva s-a rupt în mine. Cred că o parte din mine a ştiut că s-a întâmplat ceva foarte rău!”, a mărturisit aceasta. “O jucătoare cu un potential imens are dureri sfâşietoare!. În secunda în care am văzut că nu se ridică şi tipa atât de tare a fost cumplit!”, a spus Anamaria, conform Cancan.

În urma accidentării, Sarah a fost operată în Statele Unite. OPerația a durat mai bine de trei ore, dar s-a finalizat cu succes.

Sunt vedete și fac ce vor ele! Divele sexy și provocatoare și-au înnebunit fanii din întreaga lume! |GALERIE FOTO

”Era 6.00 dimineața, dar oamenii au fost solidari cu Sarah, care a stat mai bine de trei ore pe masa de operații. Mai mult, și la externare, am avut parte de o uriaşă surpriză, fiind aşteptate de colegele lui Sarah de la echipa de baschet. Toată lumea a fost alături de îngerul meu, Sarah! Toată echipa a fost lângă ea! Va reveni mai puternică ca niciodată”, a mai declarat Anamaria Prodan, conform aceleeași surse.