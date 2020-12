Fiica celebrilor Gisele Bundchen și Tom Brady a împlinit 8 ani. Cum arată acum micuța Vivian Lake

Alături de imaginea publicată pe Instagram, Brady a publicat și mesajul: “La mulți ani de ziua ta de 8 ani, Vivi! Ești cea mai dulce fetiță pe care și-o poate dori vreodată un tată! Ești atât de iubită (și întotdeauna protejată de frații tăi mai mari)!” (trad. “HBD 8th birthday Vivi! You are the sweetest little girl a daddy could ever hope for! You are so loved (and always protected by your big brothers)!”)

Bundchen nu s-a lăsat mai prejos și a publicat o imagine cu ea și Vivian. În poză, cele două par să se bucure de o zi relaxantă, la lac.

Cele două se țin de mâini, în timp ce Bundchen o sărută pe micuța Vivian pe frunte, cu razele soarelui și lacul pe fundal.

Alături de imagine, supermodelul a publicat mesajul: “La mulți ani, micul meu soare!” (trad. Happy birthday my little sunshine!).

Brady a comentat la imaginea soției sale cu mesajul “Mica noastră fetiță”, alături de emoji-uri cu inimi.

Nu e prima dată când celebrul cuplu postează imagini cu Vivian și fratele său pe rețelele de socializare.

Gisele Bundchen și Tom Brady sunt căsătoriți de 11 ani

Gisele Bundchen și Tom Brady, numit în 2012 unul dintre cei mai sexy bărbați din lume, potrivit revistei People, scrie CBS, sunt împreună de 13 ani.

Citește și: Fiica celor mai frumoși actori a fost supranumită "o păpușă vie". Cine sunt părinții celebri ai fetiței din imagini

Cei doi s-au cunoscut în anul 2006, când sportivul era într-o relație cu actrița Bridget Moynahan, alături de care are un băiat, John Edward Thomas Moynahan, și au început relația oficial în anul 2007, scrie Insider.

În 2009, cei doi s-au căsătorit de 2 ori - prima dată în Los Angeles, SUA, într-o ceremonie restrânsă, în luna februarie, după care a urmat o nuntă mai mare în luna aprilie a acelui an. În scurt timp, cei doi au devenit părinții lui Benjamin, în vârstă de 10 ani, și micuței Vivian Lake, în vârstă de 8 ani. În ciuda zvonurilor că vor divorța, ce au apărut în 2015, cei doi sunt împreună în continuare.