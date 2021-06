Fiica lui Răzvan Simion, schimbare radicală de look. Cum arată Ianca Simion blondă și în ce ipostază s-a fotografiat

Îndrăgitul prezentator de la Super Neatza cu Răzvan și Dani se mândrește cu o fiică superbă. Recent, Ianca Simion a apelat la o schimbare de look și le-a împărtășit și celor peste 11 mii de urmăritori ai săi de pe Instagram această noutate.

Adolscenta s-a înfățișat pe Instagram blondă, iar în una dintre cele mai recente fotografii pe care a publicat-o pe Instagram, tânăra apare extrem de zâmbitoare: „Ai o sclipire diferită când ești fericită”, a scris fiica lui Răzvan Simion în dreptul fotografiei.

De asemenea, într-o altă postare, Ianca Simion anunță: „Fată nouă în oraș”.

Ianca Simion este foarte activă pe rețelele sociale, spre încântarea urmăritorilor săi

„Frumoasă”, „Cine e în poză”, au comentat oamenii în dreptul primei fotografii în care apare cu părul blond.

Răzvan Simion are doi copii

Răzvan Simion are doi copii din căscnicia cu fosta soție, pe Ianca, în vârstă de 16 ani și pe Tudor, de 13 ani.

După o căsnicie de 15 ani, Răzvan și Diana au decis să o ia pe drumuri separate iar apoi Răzvan a avut o relație de 5 ani cu Lidia Buble.

În perioada relației cu prezentatorul de la Neatza Lidia Buble a mărturisit că s-a înțeles foarte bine cu fiica și fiul lui Răzvan:

'Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Suntem ca două surori (n.r. Lidia și Ianca). Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii', povestea Lidia Buble la Interviurile VIVA! în anul 2018.

După o perioadă de la despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion s-a îndrăgostit de Daliana Rădulescu, iar recent femeia s-a fotografiat alături de Ianca Simion, semn că cele două au o relație apropiată.

Cine este Dalian Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion

Daliana Răducan, femeia care l-a cucerit pe Răzvan Simion, este arhitect și designer interior, dar a cochetat și cu televiziunea în trecut. La cei 29 de ani, focoasa brunetă pune foarte mult accent pe viața profesională și pe modul în care arată.

Potrivit informațiilor care se regăsesc pe site-ul ei, Daliana Răducan a studiat Arhitectura la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, din București, timp de șase ani.

Pe site mai găsim informații interesante despre ea: "Mă consider pe cât de creativă, pe atât de riguroasă. Ador să dau frâu liber spiritului meu artistic dar în aceeași măsură îmi place să fiu avocatul diavolului atunci când vine vorba de detalii.

Scopul meu este să găsesc proporția ideală de exuberanța și de simplitate pentru fiecare spațiu. Obțin acest lucru prin confort, forme fluide, detalii, simțul armoniei, simetrie și tehnologie.

Sunt un observator critic și întotdeuna îmi doresc să dau naștere unui dialog captivant între piesele de mobilier, design-ul interior și obiectele din jur. Nu mă las niciodată prinsă într-o imagine sau aspect anume. Îmi ascult cu mare atenție clienții iar apoi fac tot posibilul să dau viață visurilor lor. De-a lungul timpului, am remarcat că mulțumirea și fericirea sunt la cote înalte atunci când beneficiarii își asumă riscuri și atunci când sunt sinceri cu ei înșiși cu privire la ceea ce iubesc cu adevărat, așa cum se întâmplă și în viață".

