Fiul lui Cristi Borcea are gusturi bune la fel ca tatăl său. Cum arată bruneta cu care Angelo se iubește: „Sunt norocos că te am!”

Cristi Borcea se poate declara un tată mândru. Fiul său, Angelo, dă semne să îi calce pe urme, iar gusturile sale în materie de fete sunt de remarcat. Băiatul se afișează cu o tânără brunetă, corpolentă, care reușește să întoarcă toate privirile. Însă, se pare că Angelo a fost alesul.

Citește și: Valentina Pelinel a vorbit despre începuturile relației cu Cristi Borcea. Ce a mărturisit: „Nu este greu să fii doamna Borcea”

Cum arată tânăra cu care fiul lui Cristi Borcea se iubește

Cristi Borcea este cunoscut ca fiind un cuceritor, acesta având mai multe căsătorii. Fiecare dintre femeile cu care a împărțit căminul s-a remarcat prin frumusețea sa. Acum, gusturile bune par că se moștenesc în familia Borcea, iar băiatul său nu se lasă mai prejos.

Angelo formează un cuplu cu Denisa, tânăra brunetă cu care se afișează constant pe rețelele de socializare, potrivit româniatv.net. Bruneta este studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, iar cei doi și-au oficializat relația, anul trecut, atunci când au fost împreună într-o vacanță pe insula grecească Mykonos, potrivit aceleași surse citate.

Citește și: Mihaela Borcea, îndrăgostită până peste cap de iubitul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut recent

Angelo i-a făcut o declarație de dragoste iubitei sale

Se pare că, la final de an, Denisa a fost răsfățată de către Angelo cu o vacanță în Dubai, potrivit aceleași surse citate. Tânăra nu a lăsat să treacă excursia fără să se fotografieze prin locurile în care s-a plimbat, iar imaginilea le-a publicat numaidecât pe rețelele sociale.

Declarațiile de dragoste nu au întârziat nici ele să apară, întrucât la fotografiile postate, cei doi și-au urat „Te iubesc” și s-au arătat extrem de recunoscători că s-au întâlnit:

„Mulțumesc pentru că ai fost lângă mine în fiecare moment anul acesta. Te iubesc!”, a scris tânăra. „Sunt norocos că te am!”, a răspuns Angelo.

Citește și: Cristi Borcea își petrece Crăciunul cu toți cei nouă copii ai săi. Ce imagine a postat Valentina Pelinel pe site-urile sociale

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Omul de afaceri are copii cu patru femei. Este vorba despre Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo, pe care îi are cu Mihaela Borcea, Alex și Gloria, pe care îi are din relația cu Alina Vidican şi pe Carolyn cu avocata Simona Voiculescu, potrivit Libertatea.

De asemenea, Cristi Borcea mai are încă trei copii din relația cu actuala soție, Valentina Pelinel. Este vorba despre Milan și gemenele Rania și Indira. Iar, cu ocazia acestui Crăciun, toți cei nouă copii i-au fost alături.

„ (...) În schimb, pentru că au venit și frații din America, și copiii din America, mergem la munte câteva zile să vadă zăpadă, ca să fie toți împreună, să se joace.”, a dezvăluit Valentina Pelinel, la acea vreme, citată de aceleași surse.

Alex și Raluca, protagoniștii episodului nou Mireasa: Confesiuni. Vezi exclusiv în AntenaPLAY.