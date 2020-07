Flavia Mihășan, antrenament alături de fiul ei de doar un an! Admiratorii au rămas cu gura căscată | Video

Imediat după naștere, Flavia s-a apucat de sport, și tot atunci, a dezvăluit secretul frumuseții ei.

Flavia Mihăşan, secretul care a ajutat-o să slăbească după naștere

"Spun despre mine că sunt o persoană căreia îi place foarte mult să facă sport, o persoană foarte activă, care face foarte multă mișcare și chiar cred cu tărie că efortul fizic și mișcarea te mențin sănătos atât fizic cât și emoțional. Pilates este o formă de mișcare și de good vibe" spunea Flavia.

Recent, frumoasa mamică a postat un video în care se antrenează, iar in cadru apare si fiul ei Carol, care de curând a implinit un an. Micuțul, se pare ca nu își lasă mămica să se antreneze liniștită, și cere afecțiune. Ca orice mămica model, Flavia renunță la exercițiile fizice și își ia odorul in brațe.

