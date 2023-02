Florin Salam și Roxana Dobre, deranjați de comentariile răutăcioase ale oamenilor la adresa propriilor copii. Cum au reacționat

Florin Salam a făcut, recent, un live pe rețelele sociale, acolo unde a povestit cu fanii săi, potrivit Spynews. Se pare că în timp ce citea comentariile admirative venite din partea oamenilor, acesta a trecut și prin câteva replici răutăcioase care l-au făcut să își iasă din fire, mai ales că era vorba despre copiii lui.

Cum au reacționat Florin Salam și Roxana Dobre la comentariile răutăcioase ale oamenilor la adresa propriilor copii: „Înseamnă că sunteți chiori”

Florin Salam susține că el și soția sa au fost extrem de deranjați atunci când, în timpul, unui live pe Instagram, au primit mai multe mesaje în care erau lăsate comentarii răutăcioase la adresa propriilor copii, potrivit sursei menționate mai sus.

Așadar, sesiunea de povestit s-a transformat, ulterior, într-un moment de supărare pentru artist, dar și pentru soția sa. Deși deranjată, femeia le-a mărturisit oamenilor că nu ia în considerare aceste vorbe negative:

„Dacă sunt frustrați și sunt oameni răi…(...) Nu avem cum să fim pe placul tuturor (...) Dacă am lua în calcul toate prostiile...”, a fost reacția Roxanei Dobre, citată de Spynews.

În schimb, dintre toți, Florin Salam s-a arătat cel mai deranjat, afirmând că nu permite astfel de replici la adresa familiei sale:

„Și ce dacă a zis? Păi ăștia sunt urâți? (n.r. arată către copii, care erau pe bancheta din spate). Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori. Puteți să spuneți ce vreți voi, dar să spuneți că am copii urâți. Eu am cei mai frumoși copii. N-ați văzut-o pe Betty, Dani, Rania, Măriuța, Dani cel mic, să nu mai zic de Roxana mea. Eu sunt mai zăpăcit, dar când e vorba de familie, eu am cea mai frumoasă familie. Știți și voi treaba asta. De ce să mă supăr? Dacă și de mine spuneți că am copii urâți...”, a spus Florin Salam, într-un live de pe Instagram, citat de Spynews.

