Fostul soț al Mariei Constantin, acuzat de agresiune! "Am îndurat bătăi și umilințe"

”Am fost împreună aproximativ cinci ani, au fost cei mai urâți cinci ani din viața mea. Am îndurat bătăi și umilințe cum nu cred că poate îndura o altă femeie. Din cauza bătăilor am ajuns la spital, și asta încă de când eram însărcinată cu David. Știu despre toate astea medicul meu și alți cunoscuți cărora am avut curajul să le spun. Poate că din cauză că eu am crescut fără tată și știu cât te afectează asta, pe tine ca și copil, am tras cu dinții de relație. Pe măsură ce David a crescut și era martorul violenței din familia noastră, mi-am dat seama că mai mult îi fac rău dacă voi continua să trăiesc în situația respectivă. M-am decis să mă despart de Ciprian, dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung ca fosta lui soție, să mi se interzică să-mi văd copilul”, a declarat Diana Chiru pentru Ecoul Gorjului.

Situația a devenit dramatică, când, în urmă cu câteva zile, femeii i s-a interzis să-și mai vadă copilul. Ea spune că l-a adus pe cel mic la tatăl lui pentru a sta la curte pe vremea pandemiei, însă acum, tatăl lui Ciprian, nu-i mai permite să-și vadă băiatul. Motivul ar fi, crede Diana, că în urmă cu câteva săptămâni, ea s-a căsătorit cu un alt bărbat, conform sursei precizate.

