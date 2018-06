FOTO: Johnny Depp, distrus de alcool și droguri! A ajuns de nerecunscut!

Imagini cu actorul Johnny Depp fac acum înconjurul lumii. Starul din ”Pirații din Caraibe” a ajuns de nerecunscut. La cei 54 de ani, Johnny Depp este numai piele și os, iar fanii se tem pentru viața lui punând totul pe seama consumului de alcool și droguri.

Imaginile cu Johnny Depp au fost făcute după un concert pe care l-a susținut în Rusia, alături de trupa Hollywood Vampires. Considerat mereu unul dintre cei mai frumoși bărbați de la Hollywood, în prezent toate trăsăturile au fost înlocuite de un chip palid și un trup... cadaveric!

Fanii din mediul virtual au reacționat la imgini: ”Cred că e bolnav”! ”Parcă cineva i-ar fi supt toată vlaga din el! Sper că e bine!”, au scris aceștia!

Cei mai mulți au pus situația lui Johnny Depp pe seama consumului de alcool și droguri.

Zvonurile conform cărora Johnny Depp ar fi fost dependent cocaină și circulă de mult. Cât despre dependența de alcool, aceasta a fost și unul dintre motivele invocate de fosta soție, Amber Heard. Johnny Depp a fost acuzat și de violență domestică, lucru care l-a infirmat însă dovezile aduse fosta soție au fost atunci edificatoare.

Cine este Johnn Depp

John „Johnny” Christopher Depp II (n. 9 iunie 1963, Owensboro, Kentucky, SUA)[6] este un actor, scenarist, regizor, producător și muzician american. A câștigat Globul de Aur și premiul academiei Screen Actors Guid pentru Cel Mai Bun Actor. El a ieșit în evidență în anii 1980, odată cu serialul 21 Jump Street, devenind un idol al adolescenților.

Depp a acceptat provocarea vieții lui de a accepta roluri "mai mari decât viața", începând cu un rol suport în filmul lui Oliver Stone, Platoon, reprezentând Războiul din Vietnam și care a apărut în 1986, apoi a jucat rolul principal în filmul fantezist Edward Scissorhands (1990). Mai târziu a experimentat succesul de box- office în aventura fantastică Sleepy Hollow (1999), apoi în fantasticul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) și în continuările acestuia. A continuat cu Charlie and the Chocolate Factory (2005), filmul fantastic Alice in Wonderland (2010) și a dat voce personajului principal din comedia western animată Rango (2011). În nouă din filmele lui a colaborat cu directorul, producătorul și prietenul său, Tim Burton.

sursa: splashnews.com