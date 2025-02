Gabriela Cristea și una dintre fiicele ei, emoții în cabinetul medicului. De ce surpriză au avut parte și de ce teama s-a transformat în nostalgie!

Gabriela Cristea a trecut printr-o experiență plină de emoții după ce a mers cu fiica ei, Iris, la doctor.

Deși cele două s-au pregătit din punct de vedere emoțional împreună pentru ceea ce avea să urmeze, se pare că medicul a luat o decizie total neașteptată.

Iată ce a pățit micuța Iris și la ce concluzie a ajuns fosta prezentatoare TV după vizita la cabinet!

Gabriela Cristea a ajuns cu una dintre fetițe la doctor. Ce s-a întâmplat

Deși emoțiile au fost foarte mari pentru că Iris urma să își piardă primul dințișor, atât ea, cât și Gabriela Cristea au rămas uimite atunci când medicul stomatolog a refuzat să facă extracția.

Se pare că temerile au dispărut complet, însă au apărut emoțiile de nostalgie, deoarece medicul stomatogol a trezit în Gabriela Cristea o amintire din copilărie.

Mai exact, cele două au aflat de la medicul lor că este mai bine ca primul dințișor să cadă singur pentru a nu o stresa pe micuță, și astfel, efectuând doar o curățare și o radiografie pentru prevenția anumitor afecțiuni.

Deși Gabriela Cristea și fiica ei Iris erau pregătite pentru lacrimi și emoții intense, totul s-a transformat într-o lecție de viață, prin care fosta prezentatoare TV a conștientizat cât de mult au evoluat metodele de tratament în comparație cu vremurile în care experiențele la stomatolog nu erau deloc plăcute.

„Astăzi am plecat cu Iris la stomatolog pentru că am crezut că o să rămână fără primul ei dințișor. Era foarte veselă când am plecat de la grădi, chiar ghidușă aș putea spune, ne-am făcut poze pe drum, ne-am jucat un pic la mașina de sigilat pantofii și apoi am intrat în sală.

Spre surprinderea mea, am aflat că e mai bine ca primul dințișor să îl lăsăm să cadă singur, ca să nu stresăm copilul. Am făcut totuși o curățare și o radiografie ca să vedem exact cum stăm. Dar practic nu am făcut mare lucru din ce m-am gândit eu că ar trebui să se întâmple”, a povestit aceasta pe pagina de Facebook.

Experiența la stomatolog le-a impresionat cu adevărat pe cele două, mai ales că emoțiile erau foarte mari pentru ceea ce urma să se întâmple.

„Metodele noi impun blândețe și toleranță… ca să nu fugă de dentist cum fugeam noi pe vremuri. Concluzia este: noi părinții nu ar trebui să ne mai stresăm și să luăm lucrurile așa cum vin. PS: a fost o după-amiază foarte frumoasă”, a mai adăugat Gabriela Cristea cu zâmbetul pe buze și cu multă recunoștință în suflet.

Aprecierile și comentariile frumoase nu au întârziat să apară, fanii Gabrielei Cristea urându-le multă sănătate și bucurii. Iată doar două dintre acestea!

„Ați petrecut împreună, mamă -fiica, ce frumos, să vezi când vor crește mari și veți sta de vorbă, ai vrea să se oprească timpul în loc!!! Să fiți sănătoși cu toții, oameni frumoși”

„Nici dinții nu mai sunt ce-au fost, de aceea trebuie luată devreme situația sub control.Bravo Gabriela!!”

