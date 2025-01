Gabriela Cristea, schimbare radicală de look. Cum arată acum și ce au observat imediat internauții: „Ce o să zică bărbatul?”

Gabriela Cristea și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o schimbare radicală de look. Iată cum arată acum, după transformarea majoră!

Gabriela Cristea recunoaște că nu a fost niciodată adepta marilor schimbări, dar a simțit nevoia să își facă ceva diferit la păr, așa că s-a lăsat pe mâinile bunei sale prietene, cea care se ocupă de ani buni de podoaba ei capilară. Vedeta s-a filmat când se afla la salonul de înfrumusețare, în timpul procedurii, iar rezultatul final a fost unul cu adevărat spectaculos.

Gabriela Cristea, schimbare radicală de look

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea a spus că s-a lăsat convinsă de prietena ei să își facă schimbarea de look la care visa, așa că a optat pentru tunsoarea butterfly. Pe lângă că și-a tuns părul mai scurt decât de obicei, vedeta și-a făcut și breton. La final, Gabriela Cristea s-a arătat extrem de încântată de rezultat.

„Ce o să zică bărbatul meu? O să îi placă. Am venit să îmi fac schimbare de look, dar o să vă șochez. Atunci când i-am arătat poza lui Cami a spus <<yei!>> (...) Sunt un pic șocată, trebuie să recunosc, și cu breton, și cu butterfly, și cu părul atât de scurt. Am făcut o schimbare majoră. Oare o să pot să duc eu bretonul ăsta? Îmi place maxim (...) Nu am avut breton de când eram mică”, a spus Gabriela Cristea, într-un videoclip, pe Facebook.

Ce a postat Gabriela Cristea pe contul de Instagram, după ce ș-a anunțat retragerea de la Mireasa - Capriciile Iubirii

La finalul emisiei de luni din Mireasa - Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea a făcut o postare pentru internauți. Aceasta a vorbit despre alegerea pe care a luat-o împreună cu familia ei. Deși nu va mai apărea pe micile ecrane ale publicului, ea va rămâne activă în mediul online.

„Da, este adevărat! Prima emisie din acest sezon Mireasa - Capriciile Iubirii este și ultima pentru mine în calitate de prezentator. Aproape se împlinește anul de când mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic.

Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, Capriciile Iubirii” pentru că programul emisiunii nu-mi permite să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. Le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înțeles motivele care au dus la această alegere, precum și tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate.

Sper ca și voi să mă înțelegeți și să-mi respectați decizia. Ne vedem în continuare în social media”, a scris Gabriela Cristea pe contul personal de Instagram.

