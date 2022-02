Gabriela Cristea a ajuns la spital în urma unor dureri de spate. Ce au pus-o medicii să facă

Gabriela Cristea trece prin momente dificile în urma unor dureri cumplite de spate care nu-i dau pace de o ceva timp. Prezentatoarea TV nu a stat prea mult pe gânduri și a apelat la ajutorul medicilor.

Tavi Clonda este cel care și-a însoțit soția la spital, alături de cele două fiice ale lor. În timp ce partenera sa se afla la control, artistul și fetițele au petrecut timp împreună într-un parc cu dinozauri.

Ce i-au spus medicii Gabrielei Cristea

De curând, Gabriela Cristea și-a anunțat fanii că are dureri foarte mari la nivelul spatelui, mai ales când stă pe scaun. Vedeta a fost la medic pentru a afla ce se întâmplă cu ea, iar Tavi Clonda a filmat tot procesul.

Prezentatoarea TV i-a povestit soțului său că medicii i-au recomandat să facă un RMN pentru o inevstigație mai amănunțită.

„Sunt… Trebuie să fac RMN, m-am programat deja. A zis că în funcție de ce am, îmi spune ce trebuie să fac. CT-ul nu vede toate astea. Nu mai mergem la ortoped. Așa mă așez și la serviciu pe scaun, dar par această perfectă”, a spus Gabriela Cristea în vlog-ul de pe YouTube.

De asemenea, din videoclip se poate observa că vedeta se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Aceasta s-a așezat cu greu pe scaunul din mașină, iar mișcările sale au fost unele foarte lente pentru a nu simți durerea atât de tare.

De ce nu mai poate purta pantofi cu toc Gabriela Cristea

Gabriela Cristea trece prin momente neplăcute. Puțini sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV nu mai poarte purta pantofi cu toc din cauza unui incident de care a avut parte în mall, chiar înainte de a pleca în vacanță.

Vedeta a căzut foarte rău în centrul comercial în timp ce se afla la cumpărături alături de Tavi Clonda și fiica lor, Victoria.

„Am căzut foarte nașpa. Am căzut acum o lună de zile. (...) Am râs de mine după 3-4 zile, după ce s-au mai limpezit apele. Habar nu ai cum am căzut, Stan și Bran, nu ați văzut așa ceva în viața voastra.”, a spus ea, la Antena Stars.

„Aveam o pereche de pantofi de aia de fițe, cu talpă de piele, care alunecă. Nu am căzut chiar în mall, nu m-am făcut de râs în fața tuturor, dar nu știu de unde s-au strâns vreo 10 persoane când am căzut. (...) Mă durea atât de tare pentru că am căzut foarte nașpa”, a mai adăugat ea.

În urma căzăturii, Gabriela Cristea s-a ales cu o întindere de ligament. Totodată, prezentatoarea TV a dezvăluit că a apelat la o consultație online pentru a nu se deplasa la spital: „Am fost vânătă”

„L-am sunat pe doctor, prietenul nostru ortoped, s-a uitat, m-a pus să mișc piciorul, să-l întorc, să mă răsucesc, să merg, să vadă dacă e ruptură. Sunt pe antiinflamatoare încă și ar fi trebuie să mă duc la fizioterapie, dar cine are timp de fizioterapie.”, a mai spus ea, conform sursei citate mai sus.

